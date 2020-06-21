У Росії зафіксували майже 584 тисячі випадків коронавірусу



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Минулої доби в Росії померло 109 пацієнтів

Найбільшу кількість нових випадків захворювання за добу виявлено в Москві

За минулу добу в Російській Федерації зафіксовано 7 717 нових інфікованих Covid-19, загальна кількість випадків зараження в Росії становить 583 879 осіб.

Це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф.

Найбільшу кількість нових випадків захворювання за добу виявлено в Москві (+968 осіб), Підмосков’ї (+549), Ханти-Мансійському автономному окрузі (+294), Петербурзі (+229), Нижньогородській (+227), Свердловській (+207) та Воронезькій (+200) областях.

За минулу добу в РФ померло 109 пацієнтів, загальна кількість померлих від Covid-19 зросла до 8 101 особи. Одужали за суботу 5 118 осіб, всього – 339 142.

У четвер, 18 червня, глава Федеральної служби з нагляду у сфері охорони здоров’я Алла Самойлова сказала, що з початку поширення коронавірусної інфекції в країні від неї померли 489 медичних працівників. Пізніше пресслужба цієї Федеральної служби заявила, що ці цифри неофіційні.

До слова, у Польщі від коронавірусу вилікувалися понад 16 тисяч людей.

Нагадаємо, станом на ранок 21 червня в Україні зафіксовано 735 нових випадків коронавірусу, це на 106 випадків менше, ніж учора (841).

Одужали – 103 (вчора 373), померли – 8 (вчора 9).

Загалом одужали 16 509 осіб, летальних випадків – 1 002.

У Києві виявлено хворих 73 особи (вчора 76). Також 56 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 57) і 101 – на Львівщині (вчора 139), 96 – на Рівненщині (вчора 83).

Коронавірус в Україні

Всього 36560

Хворіють 19049

Одужали 16509

Померли 1002

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Як повідомлялося, в уряді планують дозволити українцям ходити без масок на вулиці без покарання. Але, водночас, в Україні можуть посилити адміністративну відповідальність за недотримання маскового режиму в приміщеннях та громадському транспорті.

Раніше головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні закривали парки та сквери на період карантину радше, щоб психологічно вплинути на громадян і показати масштаби небезпеки коронавірусу. Але з точки зору епідеміології у цьому не було потреби.

Напередодні глава МОЗ назвав «анархією» поведінку українців під час карантину.

До слова, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що кілька днів поспіль фіксується рекордна кількість нових хворих на коронавірус через відсутність жорсткого карантину.

Раніше Ляшко заявляв, що без карантину в Україні від коронавірусу могли б померти 145 тис. людей.

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