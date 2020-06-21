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    У світі

    Десятки дагестанців і азербайджанців влаштували масову бійку у Норильську

    • Розсилка
    Десятки дагестанців і азербайджанців влаштували масову бійку у Норильську
    Скріншот з відео

    «Конфлікт виник на побутовому ґрунті» – поліція

    В Росії у Норильську сталася масова бійка між уродженцями Азербайджану і Дагестану. Відео, на якому зображений інцидент, публікує співтовариство «Типовий Норильськ».

    На кадрах видно, що у дворі поруч з житловими будинками зібрався натовп з декількох десятків чоловіків. Деякі наносять один одному удари ногами і руками. Однак коли на місце прибуває машина поліції, учасники бійки розбігаються.

    Як повідомили в управлінні МВС по Красноярському краю, інцидент стався ввечері в суботу, 20 червня. Працівникам поліції, які приїхали на виклик вдалося затримати деяких учасників бійки, в даний час вирішується питання про їх притягнення до встановленої законом відповідальності. Поліцейські продовжують пошуки тих, хто втік з місця події, і опитують свідків.

    За попередніми даними, конфлікт виник на побутовому ґрунті, відзначили в УМВС. Про постраждалих не повідомляється.

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