Десятки дагестанців і азербайджанців влаштували масову бійку у Норильську



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Скріншот з відео

«Конфлікт виник на побутовому ґрунті» – поліція

В Росії у Норильську сталася масова бійка між уродженцями Азербайджану і Дагестану. Відео, на якому зображений інцидент, публікує співтовариство «Типовий Норильськ».

На кадрах видно, що у дворі поруч з житловими будинками зібрався натовп з декількох десятків чоловіків. Деякі наносять один одному удари ногами і руками. Однак коли на місце прибуває машина поліції, учасники бійки розбігаються.

Як повідомили в управлінні МВС по Красноярському краю, інцидент стався ввечері в суботу, 20 червня. Працівникам поліції, які приїхали на виклик вдалося затримати деяких учасників бійки, в даний час вирішується питання про їх притягнення до встановленої законом відповідальності. Поліцейські продовжують пошуки тих, хто втік з місця події, і опитують свідків.

За попередніми даними, конфлікт виник на побутовому ґрунті, відзначили в УМВС. Про постраждалих не повідомляється.

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