Міністр охорони здоров’я звинуватив українців в «анархії»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава МОЗ назвав «анархією» поведінку українців під час карантину

Степанов вважає, що громадянам «варто задуматися» через ситуацію з коронавірусом

Українці не виконують умов карантину, тому епідемія коронавірусу в країні продовжує прогресувати.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми «Право на владу».

За його словами, на цей момент МОЗ контролює і аналізує ситуацію із захворюваністю в країні.

«Треба просто задуматися і дотримуватися тих рекомендацій, які даються, тому що там, іноді, вибачте, анархія повна відбувається з точки зору дотримання правил карантину. Треба подивитися на вулицю, що відбувається в наших ресторанах, клубах, барах, що відбувається на пляжах в Одесі. Звичайно, важко говорити, що в такий спосіб ми можемо стримувати поширення коронавірусу», - сказав Степанов.

Глава МОЗ додав, що контролювати дотримання карантину повинні Держпродслужба і Нацполіція, але й самим громадянам «варто задуматися і подивитися на цифри».

До слова, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що кілька днів поспіль фіксується рекордна кількість нових хворих на коронавірус через відсутність жорсткого карантину.

Раніше Ляшко заявляв, що без карантину в Україні від коронавірусу могли б померти 145 тис. людей.

Станом на ранок 18 червня в Україні зафіксовано 829 нових випадків коронавірусу, це на 71 випадок більше, ніж 17 червня (758). Зафіксовано 23 летальних випадки. При цьому одужали 504 пацієнти.

Коронавірус в Україні

Всього 34063

Хворіють 17650

Одужали 15447

Померли 966

Копіювати код для вставки

Загалом за весь час пандемії захворіли 34 063 людини, одужало 15 447 людей, летальних випадків – 966.

Раніше «Главком» писав, що мешканці Києва не виконують масковий режим під час поїздок у столичній підземці. Деякі пасажири заходять в метро в масках, але потім їх знімають.