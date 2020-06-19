У МОЗ пояснили рекордну кількість хворих на коронавірус в Україні



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18 червня в Україні був зафіксований новий антирекорд за кількістю інфікованих коронавірусом

Збільшення тестування не має чіткої прогресії кореляції до збільшення кількості випадків, запевняють у МОЗ

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що кілька днів поспіль фіксується рекордна кількість нових хворих на коронавірус через відсутність жорсткого карантину.

Про це Ляшко сказав в ефірі ток-шоу «Право на владу».

«Збільшення тестування не має чіткої прогресії кореляції до збільшення кількості випадків. Це одномоментний процес, який показує, що в нас все ж таки пов’язано зростання з відсутністю жорстких карантинних обмежень», - сказав він.

За словами Ляшка, питання можна розглянути з двох площин.

«Перше – це суб'єкти господарювання, яким ми пом'якшили карантин і дозволили відкриватись, є часто причиною того, що відбуваються порушення карантинних умов і обмежень. Зокрема, не створені умови. Міський і приміський транспорт - вимоги не дотримуються. Тому і відбувається такий ріст», - сказав він.

Ляшко додав, що, коли в Україні почали реєструвати по 600 нових випадків Covid-19, це було викликано проведенням тестувань, в містах-мільйонниках, де виникли черги на діагностику.

«Не можна робити жодних висновків, коли ми говоримо про один або два дні. Треба дивитись тренди щодо зростання або стабілізації процесу. Коли ми сьогодні бачимо 829 випадків, ми відмічаємо чіткий тренд до зростання», - додав головний санітарний лікар.

Раніше Ляшко заявляв, що без карантину в Україні від коронавірусу могли б померти 145 тис. людей.

Як відомо, станом на 18 червня в Україні підтверджено 34 063 випадки Covid-19, з них за минулу добу - 829.

Коронавірус в Україні

Всього 34063

Хворіють 17650

Одужали 15447

Померли 966

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Також у МОЗ заявили, що зростання кількості хворих на Covid-19 не пов’язане зі збільшенням тестів.