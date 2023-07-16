У Росії затримано експолковника ФСБ і куратора прокремлівських Telegram-каналів

Заарештований не узгодив із Кремлем контентне наповнення в пабліках

У Росії 15 липня заарештовано колишнього полковника Федеральної служби безпеки РФ Михайла Полякова. Раніше він займався політичними переслідуваннями та був куратором прокремлівських Telegram-каналів. Про це повідомило російське видання «Важные истории».

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Як зазначається, Поляков раніше працював в Управлінні із захисту конституційного ладу УФСБ у Москві та області. Зокрема, цей підрозділ займається політичними переслідуваннями.

Крім того, Поляков курував мережу провладних Telegram-каналів за завданням адміністрації російського диктатора Володимира Путіна. Серед них: «Кремлевская прачка», «Силовики» та Brief.

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Неназваний співрозмовник «Важных историй» заявив, що Поляков курував прокремлівські Telegram -канали за погодженням із першим заступником глави адміністрації президента РФ Сергієм Кирієнком.

За словами джерела, Поляков заарештований за те, що почав нібито займатися комерцією в прокремлівських Telegram-каналах без узгодження дій із керівництвом.

Нагадаємо, у РФ нібито запобігли вбивствам головної редакторки телеканалу RT Маргарити Симоньян та журналістки Ксенії Собчак. Таку заяву зробила ФСБ.

Також ФСБ показала неонациста, котрий, нібито за завданням українських спецслужб, стежив за пропагандисткою Симоньян.

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Згодом суд відправив до слідчого ізолятора сімох підозрюваних у справі про підготовку замаху Симоньян і Собчак.