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Замах на Симоньян та Собчак: ФСБ показала підозрюваного неонациста

Надія Карбунар
glavcom.ua
Замах на Симоньян та Собчак: ФСБ показала підозрюваного неонациста
Неонацист, що задумав убити російських пропагандисток
фото: скріншот із відео

Убивати пропагандисток неонацист мав із автомата Калашникова

Федеральна служба безпеки Росії показала неонациста, котрий, нібито за завданням українських спецслужб, стежив за пропагандисткою Маргаритою Симоньян.

На відео побритий наголо парубок 2005 року народження розповідає, що створив неонацистське угруповання «Параграф 88», завербував до нього неповнолітніх друзів, і вони разом нападали на людей із «неслов’янською зовнішністю».

Згодом із парубками, начебто, зв’язалися українські спецслужби, котрі запропонували палити релейні шафи. Та згодом співпраця вийшла на новий рівень – молодикам замовили вбивство Маргарити Симоньян та Ксенії Собчак.

Убивати пропагандисток неонацист мав із автомата Калашникова. Та коли прийшов до раніше обумовленого з куратором місця, щоб забрати зброю, його упіймала ФСБ.

Текст хлопець проговорив виразно, на одному диханні. Однак у кінці, коли розповідав про автомат, трохи збивався.

Нагадаємо, у РФ нібито запобігли вбивствам головного редактора телеканалу RT Маргарити Симоньян та журналістки Ксенії Собчак. Таку заяву зробила ФСБ. 

Раніше пропагандистка Симоньян отримала секс-іграшку зі слідами вибухівки.

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Теги: вбивство відео пропаганда росія війна

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