Убивати пропагандисток неонацист мав із автомата Калашникова

Федеральна служба безпеки Росії показала неонациста, котрий, нібито за завданням українських спецслужб, стежив за пропагандисткою Маргаритою Симоньян.

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На відео побритий наголо парубок 2005 року народження розповідає, що створив неонацистське угруповання «Параграф 88», завербував до нього неповнолітніх друзів, і вони разом нападали на людей із «неслов’янською зовнішністю».

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Згодом із парубками, начебто, зв’язалися українські спецслужби, котрі запропонували палити релейні шафи. Та згодом співпраця вийшла на новий рівень – молодикам замовили вбивство Маргарити Симоньян та Ксенії Собчак.

Убивати пропагандисток неонацист мав із автомата Калашникова. Та коли прийшов до раніше обумовленого з куратором місця, щоб забрати зброю, його упіймала ФСБ.

Текст хлопець проговорив виразно, на одному диханні. Однак у кінці, коли розповідав про автомат, трохи збивався.

Нагадаємо, у РФ нібито запобігли вбивствам головного редактора телеканалу RT Маргарити Симоньян та журналістки Ксенії Собчак. Таку заяву зробила ФСБ.

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Раніше пропагандистка Симоньян отримала секс-іграшку зі слідами вибухівки.