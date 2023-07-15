ФСБ заявила про замах на пропагандисток Симоньян та Собчак

РФ вигадала, що замах на пропагандисток готувала нібито СБУ

У РФ нібито запобігли вбивствам головного редактора телеканалу RT Маргарити Симоньян та журналістки Ксенії Собчак. Таку заяву зробила ФСБ, передають росЗМІ.

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За даними спецслужб, 14 липня в Москві та Рязанській області затримано нібито членів неонацистського угруповання «Параграф-88», які нібито здійснили розвідку за адресами роботи та проживання об'єктів зазіхань.

Більше того, РФ стверджує, що затримані під час проведення слідчих дій нібито підтвердили підготовку замахів за нібито завданням СБУ за винагороду у розмірі 1,5 млн рублів за кожне вбивство.

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Пропагандистка Симоньян вже прокоментувала заяву ФСБ.

Собчак поки що мовчить.

Відповідна заява може підготовкою РФ до чергової провокації.

Раніше пропагандистка Симоньян отримала секс-іграшку зі слідами вибухівки.

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