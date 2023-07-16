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Замах на Симоньян і Собчак: суд відправив підозрюваних до СІЗО

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Замах на Симоньян і Собчак: суд відправив підозрюваних до СІЗО
Пропагандистки Маргарита Симоньян та Ксенія Собчак
фото: росЗМІ

Більшість хуліганів виявилися неповнолітніми

Басманний районний суд Москви учора, 15 липня, відправив до слідчого ізолятора сімох підозрюваних у справі про підготовку замаху на редакторку пропагандистського каналу RT Маргариту Симоньян та російську журналістку Ксенію Собчак. Про це повідомляє «Медиазона» з посиланням на пресслужбу суду.

Як зазначається, четверо заарештованих – неповнолітні 2005 та 2006 року народження. Ще один був неповнолітнім на момент нібито скоєння злочину. Двоє інших заарештованих – це 18-річний Михайло Балашов та 22-річний Єгор Савельєв.

Усі вони звинувачуються за статтею про хуліганство (частина 2 статті 213 КК).

При цьому Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії раніше повідомляла про затримання молодих людей за підозрою у підготовці замаху на вбивство. Нині про це в рішенні суду не згадується.

За версією слідства, обвинувачені «у складі організованої групи із хуліганських спонукань, за мотивами національної ненависті, з особливим цинізмом та зухвалістю чинили напади на іноземних громадян».

Як пише видання, Басманний районний суд спочатку повідомляв, що слідство вимагало заарештувати шістьох осіб, яких ФСБ назвала учасниками так званого неонацистського угруповання.

Нагадаємо, у РФ нібито запобігли вбивствам головної редакторки телеканалу RT Маргарити Симоньян та журналістки Ксенії Собчак. Таку заяву зробила ФСБ. 

Також ФСБ показала неонациста, котрий, нібито за завданням українських спецслужб, стежив за пропагандисткою Симоньян.

Раніше Симоньян отримала секс-іграшку зі слідами вибухівки.

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Теги: СІЗО Маргарита Симоньян Ксенія Собчак

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