У російському науковому центрі, де зберігається вірус Ебола, стався вибух



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Центр «Вектор» був створений в 1974 році під Новосибірськом, був закритим інститутом і вів розробки вакцин

У російському центрі «Вектор» зберігається одна з найповніших в світі колекцій вірусів

У Росії в одному з корпусів новосибірського наукового центру вірусології і біотехнології Росспоживнагляду «Вектор» вибухнув газовий балон. Через пожежу є постраждалі. Про це повідомило «Інтерфаксу» в понеділок, 16 вересня, поінформоване джерело.

Як пишуть інші російські ЗМІ, про пожежу стало відомо сьогодні, 16 вересня близько 17 години за місцевим часом (13.00 за київським часом).

Місцеві жителі розповіли про вибух, але диму зовні не було видно. На місці працюють пожежники і лікарі «швидкої допомоги». Повідомляється про двох постраждалих, обидві жінки.

У свою чергу «Інтерфакс» з посиланням на мера міста Кольцово Миколи Краснікова повідомив про одного постраждалого. З опіками ніби був госпіталізований будівельник. Сам хлопок стався в корпусі під час ремонту при підготовці до фарбувальних робіт. Площа пожежі склала 30 кв. м. Красніков запевняє, що «корпус за призначенням не використовувався, загрози безпеки немає».

У російському державному науковому центрі «Вектор» зберігається одна з найповніших в світі колекцій вірусів, в тому числі лихоманки Ебола, лихоманки Марбурга, SARS, натуральної віспи та інших.