У Сербії прогримів вибух на ракетному заводі, є жертви

Аварія сталася в компанії Ede pro, яка займається виробництвом деталей для ракет, ракетних турбодвигунів і палива

Внаслідок вибуху під Белградом пошкоджено будинки, розташовані біля підприємства

Дві людини загинули, ще 15 осіб постраждали внаслідок потужних вибухів на заводі з виробництва ракет в районі Лештане біля Белграда у Сербії. Про це пишуть сербські ЗМІ.

Зазначається, що аварія сталася в компанії Ede pro, яка займається виробництвом деталей для ракет, ракетних турбодвигунів і палива.

Сильний вибух прогримів у районі Бубань-Потоку близько 14.00. Повідомляється, що над околицями витає густий дим.

За даними місцевих ЗМІ, двоє людей загинули в результаті вибуху. Ще одну людину шукають.

Неофіційно повідомляють також про 15 поранених.

Наразі офіційної інформації про те, що сталося, немає. У МВС повідомили, що на місці перебувають наряди сектору надзвичайних ситуацій.

За даними ЗМІ, вибух стався на фабриці Edepro в результаті загоряння ракетного палива.

За непідтвердженою інформацією, пролунали три вибухи.