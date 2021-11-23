У Сербії прогримів вибух на ракетному заводі, є жертви
Внаслідок вибуху під Белградом пошкоджено будинки, розташовані біля підприємства
Дві людини загинули, ще 15 осіб постраждали внаслідок потужних вибухів на заводі з виробництва ракет в районі Лештане біля Белграда у Сербії. Про це пишуть сербські ЗМІ.
Зазначається, що аварія сталася в компанії Ede pro, яка займається виробництвом деталей для ракет, ракетних турбодвигунів і палива.
Сильний вибух прогримів у районі Бубань-Потоку близько 14.00. Повідомляється, що над околицями витає густий дим.
За даними місцевих ЗМІ, двоє людей загинули в результаті вибуху. Ще одну людину шукають.
Неофіційно повідомляють також про 15 поранених.
Наразі офіційної інформації про те, що сталося, немає. У МВС повідомили, що на місці перебувають наряди сектору надзвичайних ситуацій.
За даними ЗМІ, вибух стався на фабриці Edepro в результаті загоряння ракетного палива.
За непідтвердженою інформацією, пролунали три вибухи.