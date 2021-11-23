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    У Сербії прогримів вибух на ракетному заводі, є жертви

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    Аварія сталася в компанії Ede pro, яка займається виробництвом деталей для ракет, ракетних турбодвигунів і палива - У Сербії прогримів вибух на ракетному заводі, є жертви
    Аварія сталася в компанії Ede pro, яка займається виробництвом деталей для ракет, ракетних турбодвигунів і палива
    фото: N1

    Внаслідок вибуху під Белградом пошкоджено будинки, розташовані біля підприємства

    Дві людини загинули, ще 15 осіб постраждали внаслідок потужних вибухів на заводі з виробництва ракет в районі Лештане біля Белграда у Сербії. Про це пишуть сербські ЗМІ.

    Зазначається, що аварія сталася в компанії Ede pro, яка займається виробництвом деталей для ракет, ракетних турбодвигунів і палива.

    Сильний вибух прогримів у районі Бубань-Потоку близько 14.00. Повідомляється, що над околицями витає густий дим.

    За даними місцевих ЗМІ, двоє людей загинули в результаті вибуху. Ще одну людину шукають.

    Неофіційно повідомляють також про 15 поранених.

    Наразі офіційної інформації про те, що сталося, немає. У МВС повідомили, що на місці перебувають наряди сектору надзвичайних ситуацій.

    За даними ЗМІ, вибух стався на фабриці Edepro в результаті загоряння ракетного палива.

    За непідтвердженою інформацією, пролунали три вибухи.

    Теги: вибух завод Сербія аварія ракета
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    У Сербії прогримів вибух на ракетному заводі, є жертви