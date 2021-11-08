Ситуація на Західних Балканах продовжує загострюватися

У вересні цього року на кордоні з Косово Сербія розмістила бронемашини та військові літаки

Мовою оригіналу

Балканы

Ситуация на Западных Балканах все больше обостряется, и грозит стать новой точкой нестабильности.

На днях, премьер-министр Косово Альбин Курти обвинил правительство Сербии в том, что оно угрожает начать новую балканскую войну, чтобы добиться уступок от Запада.

В частности, он отметил, что президент Сербии Александр Вучич действует, как Германия между двумя мировыми войнами, и предупредил, что последний кризис в Косово и БиГ может привести к эскалации, если западные правительства не подойдут к нему серьезно.

Немного ранее представитель ООН по Боснии и Герцеговине заявил, что страна находится на пороге серьезного кризиса и что мирное соглашение может рухнуть, если лидер боснийских сербов Милорад Додик и дальше будет вести деятельность по созданию параллельных (государственным) структур.

Невозможно не заметить, как на фоне разногласий внутри ЕС по поводу видения европейских перспектив региона и слабого присутствия НАТО более активными в своих действиях становятся Сербия и Россия. В частности, в отношении Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории.

В сентябре этого года на границе с Косово Сербия разместила бронемашины и военные самолёты. В это же время боснийские сербы в БиГ, политические и финансово зависимые от Сербии, выходят из федеральных институтов, предлагая создавать альтернативные (армию, например). А относительно Черногории - Белград уже вовсю говорит о теме религиозного раскола.

Джерело: блог Олесі Яхно

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.