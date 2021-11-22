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    Вибух на заводі у Львові: керівництво назвало причину

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    На території Львівського хімічного заводу було чути сильний вибух - Вибух на заводі у Львові: керівництво назвало причину
    На території Львівського хімічного заводу було чути сильний вибух
    Фото: Володимир Садовий

    Вибух був такої сили, що у будівлі заводу повилітали шибки

    У Львові, де нещодавно стався вибух на території хімічного заводу, повідомили про причину інциденту. Вибух був такої сили, що у будівлі заводу повилітали шибки. Про це повідомляє місцеве видання «Варта 1».

    Керівництво заводу розповіло, що вибух пролунав в результаті спрацювання аварійно-захисного клапана високого тиску.

    «Це спричинило такий значний вибух, який власне чули жителі району. Хмара, яку могли спостерігати, – не що інше ніж пил, який підняло в повітря», – зазначило керівництво заводу.

    Нині загрози життю та здоров’ю людей немає.

    Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

    На місці події перебували поліція, рятувальники та медики, але після пояснень керівництва вони покинули територію заводу.

    Теги: вибух рятувальники повітря
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    Вибух на заводі у Львові: керівництво назвало причину