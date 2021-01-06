У Сербії вибухнуло кафе: понад 40 постраждалих

Ймовірно, трагедія була викликана вибухом газового балона, а сила удару повністю зруйнувала будівлю

У сербському місті Урошевац стався вибух в кафе, в результаті якого постраждали щонайменше 42 людини, двоє з яких діти.

Про це повідомляє РТС.

У прокуратурі зазначили, що чотири людини перебувають у вкрай важкому стані, 12 постраждалих доставили в клінічний центр Приштини. Вік потерпілих — від 20 до 45 років. Крім того, серед поранених є двоє дітей.

Як зазначає Sputnik Сербія, трагедія була викликана вибухом газового балона, а сила удару повністю зруйнувала будівлю.

Нагадаємо, на днях підліток на Донбасі підірвався на вибухівці, яку намагався розпиляти.