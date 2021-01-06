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    У світі

    У Сербії вибухнуло кафе: понад 40 постраждалих

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    У сербському місті Урошевац стався вибух в кафе - У Сербії вибухнуло кафе: понад 40 постраждалих
    У сербському місті Урошевац стався вибух в кафе
    Фото: Косово Онлайн

    Ймовірно, трагедія була викликана вибухом газового балона, а сила удару повністю зруйнувала будівлю

    У сербському місті Урошевац стався вибух в кафе, в результаті якого постраждали щонайменше 42 людини, двоє з яких діти.

    Про це повідомляє РТС.

    У прокуратурі зазначили, що чотири людини перебувають у вкрай важкому стані, 12 постраждалих доставили в клінічний центр Приштини. Вік потерпілих — від 20 до 45 років. Крім того, серед поранених є двоє дітей. 

    Як зазначає Sputnik Сербія, трагедія була викликана вибухом газового балона, а сила удару повністю зруйнувала будівлю.

    Нагадаємо, на днях підліток на Донбасі підірвався на вибухівці, яку намагався розпиляти.

    Теги: вибух діти Сербія ресторан
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