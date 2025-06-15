У Штатах розпочався військовий парад до 250-річчя Армії: трансляція

Грандіозний парад співпадає з днем народження Трампа

У Вашингтоні стартував масштабний військовий парад з нагоди 250-річчя Армії США. Білий дім запустив пряму трансляцію заходу, передає «Главком».

Захід зібрав тисячі глядачів та учасників і став найбільшим військовим шоу за останні десятиліття.

У заході беруть участь понад 6 тис. військовослужбовців, залучено броньовану техніку, кінні частини, бронетанкові колони, артилеристи, піхота, авіація та оркестри.

Маршрут параду

Президент США Дональд Трамп відзначає своє 79-річчя на масштабному параді. Поруч з ним перша леді Меланія та міністр оборони США Піт Гегсет.

Гегсет, Трамп та Меланія скриншот

Як повідомили агентству Reuters офіційні особи США, святкування коштуватимуть армії США від $25 до $45 млн. Це включає сам парад, а також витрати на перевезення обладнання, житло та харчування військовослужбовців.

Тим часом хвиля протестів No Kings проти політики Дональда Трампа накрила Штати. Трамп закликав протестувальників триматися подалі від військового параду.