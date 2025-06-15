У Штатах розпочався військовий парад до 250-річчя Армії: трансляція
Грандіозний парад співпадає з днем народження Трампа
У Вашингтоні стартував масштабний військовий парад з нагоди 250-річчя Армії США. Білий дім запустив пряму трансляцію заходу, передає «Главком».
Захід зібрав тисячі глядачів та учасників і став найбільшим військовим шоу за останні десятиліття.
У заході беруть участь понад 6 тис. військовослужбовців, залучено броньовану техніку, кінні частини, бронетанкові колони, артилеристи, піхота, авіація та оркестри.
Президент США Дональд Трамп відзначає своє 79-річчя на масштабному параді. Поруч з ним перша леді Меланія та міністр оборони США Піт Гегсет.
Як повідомили агентству Reuters офіційні особи США, святкування коштуватимуть армії США від $25 до $45 млн. Це включає сам парад, а також витрати на перевезення обладнання, житло та харчування військовослужбовців.
Тим часом хвиля протестів No Kings проти політики Дональда Трампа накрила Штати. Трамп закликав протестувальників триматися подалі від військового параду.
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