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У Штатах розпочався військовий парад до 250-річчя Армії: трансляція

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Штатах розпочався військовий парад до 250-річчя Армії: трансляція
фото: Reuters

Грандіозний парад співпадає з днем народження Трампа

У Вашингтоні стартував масштабний військовий парад з нагоди 250-річчя Армії США. Білий дім запустив пряму трансляцію заходу, передає «Главком».

Захід зібрав тисячі глядачів та учасників і став найбільшим військовим шоу за останні десятиліття.

У заході беруть участь понад 6 тис. військовослужбовців, залучено броньовану техніку, кінні частини, бронетанкові колони, артилеристи, піхота, авіація та оркестри.

Маршрут параду
Маршрут параду

Президент США Дональд Трамп відзначає своє 79-річчя на масштабному параді. Поруч з ним перша леді Меланія та міністр оборони США Піт Гегсет.

Гегсет, Трамп та Меланія
Гегсет, Трамп та Меланія
скриншот

Як повідомили агентству Reuters офіційні особи США, святкування коштуватимуть армії США від $25 до $45 млн. Це включає сам парад, а також витрати на перевезення обладнання, житло та харчування військовослужбовців. 

Тим часом хвиля протестів No Kings проти політики Дональда Трампа накрила Штати. Трамп закликав протестувальників триматися подалі від військового параду. 

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Теги: США армія військові парад

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