Трамп палає у вогні: журнал Time презентував нову обкладинку

Видання Time символічно зобразило президента США

Американський щотижневий журнал Time представив обкладинку свого червневого випуску. Публікація з'явилася на сторінці видання у соціальній мережі Х. Про це пише «Главком».

Нова обкладинка присвячена боротьбі Адміністрації президента США Дональда Трампа з нелегальними мігрантами.

«Нова обкладинка Time: зсередини безпрецедентних зусиль адміністрації Трампа з депортації мільйонів людей», – йдеться в публікації на сайті.

На зображенні зображено смолоскип у руці Статуї Свободи. У вогні чітко простежується обличчя Трампа з відкритим ротом та його характерна зачіска. Руку, що тримає смолоскип, обвиває колючий залізний дріт, який зазвичай можна побачити на кордонах держав.

Нагадаємо, у Лос-Анджелесі з 6 червня не вщухають протести, викликані рейдами Імміграційної та митної поліції США. За минулий тиждень у місті було затримано 118 мігрантів. Через це жителі Лос-Анджелеса та прилеглих міст Парамаунт та Комптон вийшли на вулиці.

Раніше Трамп заявив, що Лос-Анджелес згорів би дотла, якби він не ввів туди військові сили.Американським лідер назвав протестувальників «тваринами» та «ворожою силою». Він підтвердив розгортання додаткових військових сил у місті. Нині там перебувають 4 тис. нацгвардійців та 700 морпіхів.

До слова, у центрі Лос-Анджелеса оголошено надзвичайний стан і введено комендантську годину через масштабні протести проти імміграційної політики адміністрації Дональда Трампа. Мобілізація морської піхоти США та військ Національної гвардії для реагування на протести в Лос-Анджелесі коштуватиме Міністерству оборони США близько $134 млн.