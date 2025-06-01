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Російські військові злякалися безхатька, прийнявши його за азовця

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Російські військові злякалися безхатька, прийнявши його за азовця
Сарказм розповів кумедну історію, свідком якої став у тюрмі
фото: скріншот із відео

Бійців підрозділу «Ахмат» насторожило татуювання чоловіка  

Військовий із позивним Сарказм створив партизанську мережу під носом у ворога – під час окупації Херсона. Він наводив Himars на збори російських офіцерів і робив схрони у конспіративних квартирах. Зрештою, потрапив до рук ФСБ. Як інформує «Главком», у інтерв’ю на каналі 1 ОШП військовий розповів про кумедний випадок, який трапився, коли він уже сидів у російських застінках.

«Під мостом у нас у Херсоні жив безхатько. Вирішив він прогулятися окупованим містом після комендантської години. Іде собі дорогою, аж зупиняють його бійці підрозділу «Ахмат» на блокпосту. Роздягають його до пояса, а він колись сидів за крадіжку в тюрмі, тож мав на плечі татуювання – німецький орел тримає свастику», – пояснює Сарказм.

За словами військового, у кримінальних колах таке тату означає заперечення режиму. Та чеченці чомусь вирішили, що перед ними азовець. Бідолашного безхатька побили та кинули у камеру, де сидів Сарказм.

Нагадаємо, Росія зіштовхнулась з тим, що українці на окупованих територіях відмовляються від співпраці з колаборантами. Через це Кремль почав створювати свою інформаційну мережу використовуючи безхатьків.

До слова, влада американського міста Сан-Франциско в Каліфорнії почала боротися з безхатченками і видавати їм безкоштовні квитки на автобуси в один кінець.

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Теги: українці росія військові влада Херсон

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