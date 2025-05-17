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«Ніколи не бачив себе у війську». Пілот FPV-дрона щиро зізнався, чому змінив думку

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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«Ніколи не бачив себе у війську». Пілот FPV-дрона щиро зізнався, чому змінив думку
Радіо каже, що ніколи не планував бути військовим
фото з відкритих джерел

«Мені подобається моя робота, безпосередньо керувати FPV-дроном»

Пілот FPV-дрона з позивним Радіо зізнався, що ніколи не бачив себе у війську, але наразі проходить службу в бригаді «Форпост» та запевнив, що «знайшов себе» в лавах української армії. Відповідне відео з зізнаннями військового поширила Держприкордонслужба, передає «Главком».

Радіо розповів, що його мобілізували до Сил Оборони, а сам він до цього не планував долучатись до війська, ба більше, ніколи себе не бачив військовим.

«Я ніколи не хотів у своєму житті йти до війська, але так сталось, що мене мобілізували. З часом, в армії я знайшов себе і зрозумів, що за покликом я можу виконувати різні задачі, різного типу. Мені подобається моя робота, безпосередньо керувати FPV-дроном», – розповів чоловік.

Та додає, що вже бачить плюси у професії оператора дрона. «Наразі розумію і по ставленню у війську, і по ставленню у нашій бригаді, що це дуже і дуже гарна професія», – продовжив він. 

Пілот підсумував, що його робота небезпечна, але запевняє, що наразі в країні війна і «комусь потрібно цю країну захищати».

До слова, розвідник 3-ї окремої штурмової бригади Яніс Терещенко поділився щемною історією, котра трапилася із ним під час повномасштабного вторгнення. боєць у інтерв’ю «Армія TV» розказав, що абсолютно випадково знайшов на війні свого батька, якого не бачив з 1997 року.

Нагадаємо, семеро рідних братів воюють у Третій окремій штурмовій бригаді.

Як розповів один із братів, Мойша, їх 11 дітей у родині – восьмеро братів та троє сестер. Найстаршому – 35 років, а найменшому – 21.

Раніше ми писали, у Венеції український військовослужбовець врятував вихідця з Північної Африки. Той зазнав серйозного поранення під час бійки в історичному центрі міста.

Бійку влаштували двоє чоловіків. Згодом один з них вихопив ніж та кілька разів вдарив противника. Нападник втік, а поранений пройшов кілька метрів і впав. Один з перехожих, побачивши пораненого, надав йому медичну допомогу, а люди тим часом викликали поліцію і медиків.

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Теги: Держприкордонслужба ЗСУ військові пілот дрон

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