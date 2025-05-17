«Ніколи не бачив себе у війську». Пілот FPV-дрона щиро зізнався, чому змінив думку

Радіо каже, що ніколи не планував бути військовим

«Мені подобається моя робота, безпосередньо керувати FPV-дроном»

Пілот FPV-дрона з позивним Радіо зізнався, що ніколи не бачив себе у війську, але наразі проходить службу в бригаді «Форпост» та запевнив, що «знайшов себе» в лавах української армії. Відповідне відео з зізнаннями військового поширила Держприкордонслужба, передає «Главком».

Радіо розповів, що його мобілізували до Сил Оборони, а сам він до цього не планував долучатись до війська, ба більше, ніколи себе не бачив військовим.

«Я ніколи не хотів у своєму житті йти до війська, але так сталось, що мене мобілізували. З часом, в армії я знайшов себе і зрозумів, що за покликом я можу виконувати різні задачі, різного типу. Мені подобається моя робота, безпосередньо керувати FPV-дроном», – розповів чоловік.

Та додає, що вже бачить плюси у професії оператора дрона. «Наразі розумію і по ставленню у війську, і по ставленню у нашій бригаді, що це дуже і дуже гарна професія», – продовжив він.

Пілот підсумував, що його робота небезпечна, але запевняє, що наразі в країні війна і «комусь потрібно цю країну захищати».

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