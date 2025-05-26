Харківські угоди. Суд вже сумнівається, чи була держзрада з боку міністра Януковича

У січні 2022 року Костянтин Грищенко вивіз дружину на лікування до США і до цього часу там перебуває

Захисники ексміністра закордонних справ Костянтина Грищенка намагалися через суд скасувати підозру, але все марно

Слідча суддя Печерського районного суду Києва Ірина Литвинова дійшла висновків про відсутність в ексміністра закордонних справ Костянтина Грищенка спільного умислу з експрезидентом Віктором Януковичем на вчинення державної зради під час підготовки документів для прийняття так званих Харківських угод. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

За матеріалами справи, ще у лютому 2025 року адвокати колишнього міністра пішли до суду з вимогою скасувати повідомлення про підозру у державній зраді своєму клієнту. На їхню думку, слідство не вручило підозру у спосіб, визначний Кримінально процесуальним кодексом. Також сторона захисту наполягала: у тексті підозри не розкриваються конкретні дії Грищенка, які призвели до нібито вчинення ним державної зради.

Крім цього, адвокати ексміністра принесли до суду результати судової психологічної експертизи від 5 травня 2023 року, в якій сказано, що Костянтин Грищенко не мав умислу вчиняти державну зраду і не надавав допомогу іноземній країні в проведенні підривної діяльності проти України.

Хоч і Феміда відкинула висновки вищезазначеної експертизи (з’ясувалося, що експерта, який її проводив, відведено від кримінального провадження до складання відповідного висновку), та все ж наголосила: жоден з досліджених в судовому засіданні доказів, які містяться в матеріалах, які стали підставою для повідомлення Костянтину Грищенку про підозру, «не містять даних, які б свідчили про наявність у нього спільного умислу з Віктором Януковичем та іншими особами на досягнення конкретного злочинного результату – надання допомоги іноземній державі у веденні підривної діяльності проти України».

Свою логіку слідча суддя пояснила тим, що Грищенко, будучи міністром закордонних справ у 2010 році, керувався законом про міжнародні договори. Зокрема, на його міністерство покладався обов’язок надавати пропозиції президенту щодо ратифікації міжнародного договору. Як свідчать відомості досудового розслідування, 22 квітня 2010 року Костянтин Грищенко направив супровідний лист Віктору Януковичу з низкою документів, що стосуються укладення Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України (так звані Харківські угоди).

Разом із тим, Феміда зауважила, що у діях Костянтина Грищенка можуть вбачатися ознаки службової недбалості, що «унеможливлює категоричне виключення його процесуального статусу підозрюваного на даному етапі досудового розслідування». Таким чином, суд з метою необхідності забезпечення цілей кримінального провадження наразі не знайшов підстав для скасування повідомлення про підозру Костянтину Грищенку.

Як повідомляв «Главком», у липні 2022 року ДБР заочно повідомило про підозру у державній зраді колишнім міністрам закордонних справ і юстиції Костянтину Грищенку і Олександру Лавриновичу. За версією слідства, зміст та умови угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України були нав’язані президентом РФ Дмитром Медвєдєвим тодішньому прем’єр-міністру України.

«Повністю усвідомлюючи наслідки підписання цієї угоди, колишній прем’єр-міністр України та залучені міністри створили умови для продовження перебування Чорноморського флоту РФ на території України на 25 років. Це сприяло нарощуванню військової техніки та особового складу збройних сил держави агресора, які були використані під час анексії АР Крим та Севастополя у 2014 році», – вважає ДБР.

Колишні міністри брали участь у підготовці проєкту цієї угоди, зокрема розпорядження Кабміну про його схвалення та проєкт Закону України про ратифікацію цієї угоди.

Нагадаємо, 23 травня Печерський районний суд Києва дав дозвіл на арешт експрезидента Віктора Януковича у справі про підписання так званих Харківських угод у 2010 році.

В інтерв’ю «Главкому» Костянтин Грищенко відреагував на кримінальне переслідування в Україні. Як з’ясувалося, у січні 2022 року він вивіз дружину на лікування до США і до цього часу там перебуває (осів у Вашингтоні).

«На жаль, ніхто не хоче дивитися у суть цієї справи, і це тема окремої розмови. Характерно, що під час укладання тієї угоди західні країни, зокрема США, її не критикували й не вбачали в ній загрози для України», – сказав Грищенко.

Як зазначає ексміністр МЗС, мотиви судового переслідування в Україні можуть бути різними.

«Перед тим, як ми з дружиною були змушені виїхати на лікування, я двічі у Києві давав пояснення як свідок, намагаючись допомогти слідству зрозуміти безпідставність мого залучення до цієї справи. Тоді про висунення мені якихось звинувачень взагалі не йшлося, і тільки коли я вже кілька місяців перебував за межами України, було складено повідомлення про підозру, про що мені повідомив адвокат. Які б не були драйвери цього рішення – політичні, чиїсь особисті амбіції чи щось іще – вони точно не мають нічого спільного з бажанням встановити істину. Думаю, треба розбиратися з цим за більш спокійних умов», – пояснив ексочільник міністерства закордонних справ.