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Трамп заборонив в'їзд до США громадянам 12 країн

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Трамп заборонив в'їзд до США громадянам 12 країн
Заборона повністю обмежить в'їзд громадян 12 країн
фото: Білий дім

У прокламації Трамп зазначив, що ці заходи необхідні для захисту національної безпеки та інтересів США

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким повністю забороняє в'їзд до США громадянам 12 країн, посилаючись на національні інтереси та безпеку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Заборона повністю обмежить в'їзд громадян 12 країн: Афганістану, М'янми, Чаду, Республіки Конго, Екваторіальної Гвінеї, Еритреї, Гаїті, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.

Часткові обмеження діятимуть для мешканців семи країн: Бурунді, Куби, Лаосу, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістану та Венесуели.

Як пише АР, це рішення є відновленням і розширенням політики, відомої як «заборона на в'їзд мусульман», запровадженої під час першого терміну Трампа. Перша заборона на в'їзд до США, яку Трамп видавав у 2017 році, забороняла громадянам семи переважно мусульманських країн в'їзд до США. 

«За словами представника Білого дому, остаточне рішення щодо підписання цієї прокламації президент прийняв після антисемітського нападу в Боулдері, штат Колорадо. Він розглядав це питання заздалегідь, але напад у неділю пришвидшив його», – пише CNN.

Зауважимо, у Колорадо під час мирної акції на підтримку ізраїльських заручників, чоловік напав на учасників, використовуючи саморобний вогнемет та коктейлі Молотова.

У результаті нападу постраждали 12 осіб, серед яких 88-річна жінка. Нападником виявився 45-річний громадянин Єгипту Мохамед Сабрі Соліман, який перебував у США з протермінованою візою.

За даними слідства, він планував цей напад понад рік, вивчаючи в інтернеті, як виготовити запальні пристрої. Під час атаки він вигукував «Свободу Палестині» і намагався підпалити себе, плануючи загинути внаслідок нападу.

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Теги: Дональд Трамп обмеження США указ

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