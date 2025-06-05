Пентагон заявив, що країни НАТО збільшать військові витрати до кінця червня

Голова Пентагона Піт Гегсет впевнений, що витрати НАТО на безпеку у розмірі 5% ВВП стануть реальністю

Міністр оборони США Піт Гегсет упевнений, що країнам НАТО вдасться домовитися взяти на себе зобов'язання наростити витрати на оборону до 5% ВВП до саміту альянсу в Гаазі. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

«Ми зібралися тут, щоб продовжити роботу, розпочату президентом Трампом, що стосується зобов'язання щодо виділення всіма країнами альянсу 5% ВВП на оборону, про що, як ми вважаємо, вдасться домовитися», – сказав Гегсет після прибуття на зустріч міністрів оборони країн альянсу в Брюсселі.

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що міністри оборони «узгодять амбітний новий набір цілей щодо можливостей, щоб забезпечити безпеку нашого мільярда людей, зберігаючи сильну систему стримування та оборони».

«Щоб зробити НАТО сильнішим, справедливішим і більш смертоносним альянсом, нам потрібно витрачати більше коштів на досягнення цих цілей. Але сьогодні основна увага зосереджена на цілях, а потім, звичайно, саміт прийме рішення щодо витрат», – сказав Марк Рютте.

Рютте також сказав, що основна увага буде зосереджена на нарощуванні виробництва, оскільки «ми також повинні виробляти більше, щоб захистити себе, набагато більше».

Очікується, що на ньому країнам альянсу буде запропоновано підвищити цільовий рівень своїх військових витрат із нинішніх 2% до 5% ВВП, як раніше зажадав Трамп.

Згоди щодо збільшення витрат на оборону серед країн НАТО немає: у разі підвищення військових витрат вони будуть змушені скоротити соціальні зобов'язання, що загрожує погіршенням внутрішньополітичної ситуації та масштабною економічною кризою.

Президент США Дональд Трамп візьме участь у саміті НАТО, який відбудеться в Гаазі.

Раніше президент України Володимир Зеленський поділився очікуваннями від саміту НАТО.

Зауважимо, саміт НАТО відбудеться 24-25 червня на майданчику World Forum у Гаазі. Це перший за всю історію альянсу випадок, коли Нідерланди приймають такий саміт. Очікується участь понад шести тисяч делегатів і двох тисяч журналістів з 32 країн-членів НАТО та партнерів.