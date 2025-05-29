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Американський суд постановив заблокувати введені Трампом тарифи

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Американський суд постановив заблокувати введені Трампом тарифи
Закон не надає президенту права запроваджувати мита майже на весь світ
фото: Reuters

Адміністрація Трампа подала апеляцію

Федеральний суд США з питань міжнародної торгівлі постановив заблокувати набуття чинності глобальних імпортних мит, запроваджених президентом Дональдом Трампом, заявивши, що глава держави перевищив свої повноваження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

У рішенні колегії з трьох суддів зазначено, що Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження 1977 року, на який посилався Трамп для обґрунтування введення тарифів, не надає президенту права запроваджувати мита майже на весь світ.

Суд, розташований на Мангеттені, також заявив, що Конституція США надає Конгресу виключні повноваження щодо регулювання торгівлі з іншими країнами, і ці повноваження не можуть бути скасовані президентськими діями щодо захисту економіки.

«Необмежене делегування повноважень щодо тарифів становитиме незаконну передачу влади іншій гілці влади», — йдеться в рішенні.

Протягом кількох хвилин після оголошення рішення адміністрація Трампа подала апеляцію.

Варто зазначити, що 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних мит на імпортні товари, назвавши цей день «днем економічної незалежності». 

Трамп підписав указ про взаємні мита по всьому світу. За його словами, Штати запровадять 10% тариф на весь імпорт: «Друзі та вороги США десятиліттями розграбовували американську економіку, але із запровадженням дзеркальних мит цьому прийшов кінець».

На імпорт з усіх країн світу запроваджено 10%, а також додаткові індивідуальні мита приблизно для 60 країн, які, на думку його адміністрації, мають найбільш несправедливі торговельні відносини зі США.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп заявив, що відкладе запровадження 50% тарифів на товари з Європейського Союзу до 9 липня, надавши сторонам додатковий час для переговорів. Це рішення було ухвалене після «дуже приємної розмови» з головою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн у неділю.

До слова, введені президентом США Дональдом Трампом тарифи не спричинили сплеску іноземних інвестицій, які він обіцяв. Натомість змінили ставлення інвесторів.

Зауважимо, адміністрація Трампа визнала те, що американці платять за тарифи, запроваджені президентом. Це сталося після того, як компанія Walmart оголосила про підвищення цін, посилаючись на вплив тарифів. 

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Теги: суд США тарифи Дональд Трамп закон

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