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Іран поставив США ультиматум в ядерних переговорах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Іран поставив США ультиматум в ядерних переговорах
МЗС Ірану стверджує, що переговори «ні до чого не приведуть», якщо Вашингтон вимагатиме відмовитися від збагачення урану
фото з відкритих джерел

Раніше Трамп заявляв, що угода з Іраном «дуже близька»

Заступник міністра закордонних справ Ірану Маджид Тахтраванчі заявив, що переговори між Іраном і США щодо ядерних питань «ні до чого не приведуть», якщо Вашингтон наполягатиме, аби Тегеран відмовився від збагачення урану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Спецпредставник США Стів Віткофф днями повторив позицію Вашингтона про те, що будь-яка нова угода між Штатами та Іраном повинна включати домовленості про відмову від збагачення урану, яке може стати можливим шляхом до створення ядерної бомби. Тегеран заявляє, що його ядерна енергетична програма має виключно мирні цілі.

«Наша позиція щодо збагачення чітка, і ми неодноразово заявляли, що це національне досягнення, від якого ми не відступимо», – сказав Тахтраванчі.

Представники США ускладнюють переговори, публічно висловлюючи погляди, відмінні від тих, що обговорюються в приватному порядку, заявив представник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї. «Попри суперечливі заяви американців, ми все ще беремо участь у переговорах», – сказав він.

Під час турне Близьким Сходом минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що угода з Іраном «дуже близька», але Тегерану потрібно діяти швидше, адже пропозиція Вашингтона не буде доступна «вічно».

Нагадаємо, радник верховного лідера Ірану Алі Шамхані заявив, що Тегеран готовий відмовитися від ядерної зброї в межах угоди зі США в обмін на скасування економічних санкцій.

До слова, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран ніколи не відмовиться від своїх ядерних прав, якщо США намагатимуться їх обмежити.

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Теги: Іран США ядерна зброя

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