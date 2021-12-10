Німеччина запровадила обов’язкову Covid-вакцинацію медиків

Закон про обов’язкову вакцинацію для медичного персоналу у ФРН набуде чинності з 15 березня 2022 року

Робити обов’язкове щеплення повинні будуть працівники лікарень та будинків для людей похилого віку

Німецькі депутати схвалили закон про обов’язкову вакцинацію для медичного персоналу. Документ набуде чинності з 15 березня 2022 року, йдеться у постанові Бундестагу.

Таким чином, робити обов’язкове щеплення повинні будуть працівники лікарень та будинків для людей похилого віку.

«Медичний персонал і персонал, який доглядає за людьми, які потребують догляду, та людьми з інвалідністю несе особливу відповідальність, оскільки вони мають інтенсивний та тісний контакт із групами людей із високим ризиком зараження та тяжкого або летального перебігу захворювання», – йдеться у постанові.

Окрім лікарів і медсестер, вакцинуватися зобов’язані також аптекарі, стоматологи та ветеринари. Виняток буде зроблено для тих, хто має довідку про перенесену хворобу протягом останніх пів року та одужання від неї, а також власників медичної довідки, яка підтверджує наявність протипоказань до вакцинації проти Covid-19.

До слова, у Німеччині чоловік убив сім’ю та наклав на себе руки через підроблений сертифікат.

Також у грудні Німеччина оновила добовий максимум смертей за дев'ять місяців.

Раніше ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що уряд посилив обмеження для невакцинованих та розгляне можливість запровадження обов'язкових щеплень від коронавірусу з лютого 2022 року.

Від 2 грудня німцям, які не вакцинувалися та нещодавно не перехворіли на Covid-19, заборонено відвідувати низку громадських місць, у тому числі магазини та бари.

Також парламент ФРН планує розглянути можливість введення загальної обов'язкової вакцинації в Німеччині. За умови схвалення, щеплення стануть обов'язковими для всіх громадян з лютого 2022 року.

До слова, у Німеччині лікар щеплював людей саморобною вакциною від Covid-19.