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    Німеччина запровадила обов’язкову Covid-вакцинацію медиків

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    Закон про обов&rsquo;язкову вакцинацію для медичного персоналу у ФРН набуде чинності з 15 березня 2022 року - Німеччина запровадила обов’язкову Covid-вакцинацію медиків
    Закон про обов’язкову вакцинацію для медичного персоналу у ФРН набуде чинності з 15 березня 2022 року
    фото: Ian Forsyth

    Робити обов’язкове щеплення повинні будуть працівники лікарень та будинків для людей похилого віку

    Німецькі депутати схвалили закон про обов’язкову вакцинацію для медичного персоналу. Документ набуде чинності з 15 березня 2022 року, йдеться у постанові Бундестагу.

    Таким чином, робити обов’язкове щеплення повинні будуть працівники лікарень та будинків для людей похилого віку.

    «Медичний персонал і персонал, який доглядає за людьми, які потребують догляду, та людьми з інвалідністю несе особливу відповідальність, оскільки вони мають інтенсивний та тісний контакт із групами людей із високим ризиком зараження та тяжкого або летального перебігу захворювання», – йдеться у постанові.

    Окрім лікарів і медсестер, вакцинуватися зобов’язані також аптекарі, стоматологи та ветеринари. Виняток буде зроблено для тих, хто має довідку про перенесену хворобу протягом останніх пів року та одужання від неї, а також власників медичної довідки, яка підтверджує наявність протипоказань до вакцинації проти Covid-19.

    До слова, у Німеччині чоловік убив сім’ю та наклав на себе руки через підроблений сертифікат.

    Також у грудні Німеччина оновила добовий максимум смертей за дев'ять місяців.

    Раніше ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що уряд посилив обмеження для невакцинованих та розгляне можливість запровадження обов'язкових щеплень від коронавірусу з лютого 2022 року.

    Від 2 грудня німцям, які не вакцинувалися та нещодавно не перехворіли на Covid-19, заборонено відвідувати низку громадських місць, у тому числі магазини та бари.

    Також парламент ФРН планує розглянути можливість введення загальної обов'язкової вакцинації в Німеччині. За умови схвалення, щеплення стануть обов'язковими для всіх громадян з лютого 2022 року.

    До слова, у Німеччині лікар щеплював людей саморобною вакциною від Covid-19.

    Теги: Німеччина лікар щеплення вакцинація коронавірус
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    Німеччина запровадила обов’язкову Covid-вакцинацію медиків