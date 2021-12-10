Тисячу за вакцинацію можна отримати не лише на віртуальну карту: роз'яснення Мінекономіки

Банки виплачуватимуть тисячу за вакцинацію і на звичайні картки

Банківську картку можна відкрити у мобільному додатку «Дія» віртуально, а можна звернутися до банків і отримати реальну

Тисячу гривень за повний курс щеплення від коронавірусу українці зможуть отримати не лише на віртуальну, а й на звичайну платіжну картку. Про це повідомив директор департаменту регуляторної політики та підприємництва Міністерства економіки Олександр Палазов в ефірі телеканалу «Дом».

Він пояснив, що банківську картку можна відкрити у мобільному додатку «Дія» віртуально, а можна звернутися до банків і отримати реальну картку.

«Також буде опція отримати тверду, тобто невіртуальну карту. Це вже залежатиме від банку, який пропонуватиме свої послуги», – уточнив Палазов.

За його словами, вже визначено перелік компаній, які беруть участь у «вакцинальній тисячі».

«Затверджено список MCC-кодів (Merchant Category Code). Це банківський інструмент, який прив'язується до термінала компанії, і він підтверджує, що компанія здійснює саме ту діяльність, до якої прив'язаний МСС-код. Наприклад, якщо це кінотеатр, то за цим кодом через POS-термінал можна перевірити – якщо він має такий код, значить він здійснює свою діяльність з трансляції кінофільмів», – зазначив Палазов.

Нагадаємо, з 9 грудня три банки почали випускати віртуальні карткидля проєкту «єПідтримка» – тобто для виплати тисячі гривень за вакцинацію проти коронавірусу.

За першу добу українці відкрили 302 310 віртуальних карток. Із них 255 039 – у Monobank, 25 611 – в «А-Банку» та 21 660 – в «Альфа-Банку». Саном на 10 грудня до проєкту також доєднався «Укргазбанк».

До слова, МОЗ назвав кількість щеплених від Covid-19 українців. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби Covid-19 в Україні з кінця лютого отримали вже 12,2 мільйона людей, або 39,4% дорослого населення.

Також прем’єр пояснив, хто зможе отримати тисячу за вакцинацію до Нового року. Щоб отримати «тисячу Зеленського» до Нового року, необхідно подати заявку до 29 грудня. Цього тижня президент Зеленський підписав закон, який передбачає виплату тисячі гривень за вакцинацію.

Програма цільового фінансування вразливих категорій бізнесу під час карантину «єПідтримка» розпочнеться 19 грудня. Отримати тисячу гривень за повний курс щеплення українці зможуть онлайн, через мобільний додаток «Дія».

Раніше в уряді розповіли, скільки банків вже погодилися виплачувати «Вовину тисячу».

Додамо, що в Україні на гроші за вакцинацію можна буде купити книги. Глава уряду Денис Шмигаль попередив, що виплату не можна обміняти на позапрограмні послуги.

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