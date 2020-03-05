У Словаччині підтвердили перший випадок коронавірусу, а в Гонконзі інфекцію виявили у собаки



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У Словаччині на коронавірус захворіла перша людина

Людина, у якої виявили корона вірус у Словаччині, подорожувала через Італію

У Словацькій Республіці підтвердили перший випадок зараження новим коронавірусом.

Чоловік, у якого виявили коронавірус, повернувся у Словаччину з Марокко, подорожуючи через Італію. Зараз чоловік перебуває в лікарні у Любляні, – повідомляє Tvn24.pl з посиланням на інформаційне агентство Словаччини STA.

У Південній Кореї упродовж минулої доби виявили понад 400 нових пацієнтів з коронавірусом і загалом майже 6 тисяч від початку спалаху епідемії.

Повідомляють також, що в Гонконзі виявили коронавірус у собаки, яка, ймовірно, заразилася від людини.

В Греції підтвердили коронавірус у 10 осіб. Влада в Афінах вирішила закрити школи у трьох регіонах на заході країни.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

У Чернівцях дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію. Цього вимагали її сусіди, які протестували та погрожували перекрити дорогу.

У дружини інфікованого коронавірусом жителя Чернівців ознак захворювання немає, а сам хворий почуває себе вже краще.

До слова, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджувати після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції.

Також заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив, що 4 березня на коронавірус в Україні перевіряють ще шість осіб.

Станом на четвер, 5 березня, кількість заражених коронавірусом Covid-19 у світі склала 94 752 особи.