У Словенії – скандал через закупівлю масок. Глава МВС подав у відставку



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Протести в Любляні

Окремий загін поліції розслідує закупівлю владою Словенії захисних засобів від коронавірусу

Уряд Словенії потрапив у політичну кризу через розслідування закупівель захисних засобів під час пандемії коронавірусної інфекції. Міністр внутрішніх справ Алеш Хойс пішов у вівторок, 30 червня, у відставку. Про це повідомляє DW.

Міністра економічного розвитку і технологій Здравко Почівалшека у вівторок затримали за підозрою в тому, що він надавав протекцію низці фірм з виробництва захисних засобів і апаратів штучної вентиляції легенів, незважаючи на те, що фірми виготовляли продукцію поганої якості.

Розслідуванням закупівель займається окремий загін поліції. Глава МВС Алеш Хойс, який пішов у відставку, назвав розслідування «політично мотивованими» і заявив, що сам дізнався про закупівлі тільки у вівторок.

Нагадаємо, у травні та червні в Любляні неодноразово проходили протестні акції з вимогою відставки уряду. Перші травневі акції, що проводилися під гаслом «З балконів - на велосипеди», були організовані об'єднанням «Анархістська ініціатива Любляни» за підтримки низки словенських неурядових організацій. Учасники акції протестували на велосипедах. Після ослаблення карантинних обмежень протести продовжилися в пішій формі.