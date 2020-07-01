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    У світі

    У Словенії – скандал через закупівлю масок. Глава МВС подав у відставку

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    <p>Протести в Любляні</p> - У Словенії – скандал через закупівлю масок. Глава МВС подав у відставку

    Протести в Любляні

    Окремий загін поліції розслідує закупівлю владою Словенії захисних засобів від коронавірусу

    Уряд Словенії потрапив у політичну кризу через розслідування закупівель захисних засобів під час пандемії коронавірусної інфекції. Міністр внутрішніх справ Алеш Хойс пішов у вівторок, 30 червня, у відставку. Про це повідомляє DW.

    Міністра економічного розвитку і технологій Здравко Почівалшека у вівторок  затримали за підозрою в тому, що він надавав протекцію низці фірм з виробництва захисних засобів і апаратів штучної вентиляції легенів, незважаючи на те, що фірми виготовляли продукцію поганої якості.

    Розслідуванням закупівель займається окремий загін поліції. Глава МВС Алеш Хойс, який пішов у відставку, назвав розслідування «політично мотивованими» і заявив, що сам дізнався про закупівлі тільки у вівторок.

    Нагадаємо, у травні та червні в Любляні неодноразово проходили протестні акції з вимогою відставки уряду. Перші травневі акції, що проводилися під гаслом «З балконів - на велосипеди», були організовані об'єднанням «Анархістська ініціатива Любляни» за підтримки низки словенських неурядових організацій. Учасники акції протестували на велосипедах. Після ослаблення карантинних обмежень протести продовжилися в пішій формі.

    МВС міністр скандал розслідування Словенія
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