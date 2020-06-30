Глава МОЗ допустив закриття курортів в Україні через сплеск коронавірусу



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На українських пляжах масово ігнорують масковий режим та соціальне дистанціювання

Міністр вкотре наголосив на важливості дотримання соціальної дистанції, носінні масок і рукавичок, дезінфекції рук

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов не виключив посилення карантинних обмежень, аж до закриття курортів, де масово ігнорують масковий режим та соціальне дистанціювання.

Про це він сказав він час прямого ефіру ТСН.

«Звичайно, можливо (закриття курортів, зокрема Одеси, ред). Ми зараз спостерігаємо збільшення у деяких областях кількості зайнятих ліжок… Ми не виключаємо, що можемо рекомендувати, тобто вводити додаткові обмежувальні заходи, щоб подолати коронавірус», — заявив Степанов.

За словами очільника МОЗ, ліжковий фонд на Закарпатті заповнено на 71%, лікарні у Волинській області заповнені на 56%. Близькі до критичного показника у 50% медустанови у Рівненській, Вінницькій, Львівській областях та Києві.

Крім того, Степанов вкотре наголосив на важливості дотримання соціальної дистанції, носінні масок і рукавичок, дезінфекції рук. За його словами, захворюваність на коронавірус спаде, щойно українці будуть виконувати поради МОЗ. Відповідно, після цього можна буде говорити про завершення карантину.

«Але я хочу ще раз нагадати, якщо не користуються нашими рекомендаціями, які ми даємо, ми не в змозі тоді зупинити Covid-19. Якщо користуються, у нас ріст буде значно менший і в якийсь період у нас не буде зовсім зростання захворюваності на коронавірус», – додав Степанов.

Нагадаємо, ще у п’ятницю, 26 червня, трасі Київ - Одеса утворився масштабний затор, відпочивальники ринули на вихідні до Чорного моря. Повідомлялося, що на під‘їздах до Одеси утворився затор на 30 кілометрів.

Як інформував голова Одеської ОДА Максим Куций, цими вихідними на Одещину прибули десятки тисяч туристів на літній відпочинок. Пляжі, кафе та центральні вулиці міст заповнені відпочивальниками.

У неділю, 28 червня, увечері в центрі Одеси спостерігався натовп відпочивальників. Усі були без захисних масок, соціальної дистанції ніхто не дотримувався.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що В Одесі через збільшення випадків інфікування Covid-19 посилено карантинні заходи: правоохоронцям доручено перевіряти їх дотримання у громадському транспорті, на пляжах і місцях торгівлі, не допускається стихійна торгівля в рекреаційних зонах.

До слова, з 1 липня в курортному місті Трускавець на Львівщині знімають низку карантинних обмежень. Зокрема, дозволяється робота санаторіїв, зон відпочинку та оздоровчих комплексів.

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В Україні сьогодні, 30 червня, зафіксовано 706 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19, це на 60 випадків більше, ніж учора (646). Загалом в Україні 44 334 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 1159 летальних, 19 115 пацієнтів одужали. Проведено 655 750 тестувань методом ПЛР.