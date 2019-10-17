На Філіппінах стався потужний землетрус, є загиблі
У місті Тулунан в провінції Північний Котабато загинула семирічна дівчинка - на неї звалилася стіна її будинку
П'ятеро людей загинули в результаті землетрусу на Філіппінах.
Землетрус магнітудою 6,3 стався на острові Мінданао на півдні країни. Геологічна служба США зафіксувала стихійне лихо в 69 км від міста Генерал-Сантос, повідомив Reuters.
Мер міста Тулунан в провінції Північний Котабато Рюель Лімбунган заявив, що загинула семирічна дівчинка - на неї звалилася стіна її будинку.
15 будівель були пошкоджені, в тому числі торговельні центри, школи і ратуші.
У місті Макіла постраждали щонайменше 17 людей. В Кідапаване через землетрус евакуювали пацієнтів лікарні, а в Генерал-Сантосі через землетрус загорівся торговий центр.
До слова, в Індонезії кількість жертв землетрусу досягнула 30 людей.