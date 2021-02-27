Фінансисти розповіли, чого чекати від курсу долара на початку березня

Валютний ринок опинився під рівносильним впливом позитивних і негативних чинників

Початок березня може стати для гривні періодом стабільності. Новинний баланс дозволить українцям не побачити курс 30 грн за долар, але і не підтримає національну валюту. Наступного тижня курс продажу готівкового долара складе 27,85-28,05 грн. Готівковий євро будуть купувати в середньому по 33,60-33,8 грн, продавати – по 34-34,20 грн.

Такий прогноз надав Максим Орищак, аналітик компанії «Центр біржових технологій».

Тим, кому потрібно перевести гривню в іноземну валюту, експерт радить диверсифікувати вкладення – тобто частково купувати долар, а частково євро.

На курс, за словами Орищака, наразі рівносильно впливають такі основні чинники:

низький попит на валюту через помірну ділову активність в країні;

неготовність МВФ виділяти транш Україні;

виведення капіталу з України рядом осіб і компаній із політичних причин;

початок нового місяця – період без надлишків пропозиції валюти на міжбанку.

«Із зовнішніх подій помірну стабільність валют країн, що розвиваються, гарантує корекція цін світових інвестиційних гігантів – падають основні фондові індекси США, золото, криптовалюта. Тобто поки всі активи потрапили під розпродажі – гривневі спекулянти можуть перебувати в стані невизначеності, не до кінця розуміючи силу впливу цієї події на економіку України», – додав Орищак.

Нагадаємо, кінець лютого буде одним з найактивніших періодів за увесь місяць на валютному ринку. Очікується досить непогана статистика торгів в межах до $190 млн при здійсненні до 600 угод.

Джерело: Сегодня