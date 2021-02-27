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    Американські експерти рекомендували схвалити вакцину Johnson&Johnson

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    Американські експерти рекомендували схвалити вакцину Johnson&Johnson

    Для щеплення вакциною Johnson & Johnson потрібна тільки одна доза

    Експерти Управління з контролю якості продуктів і лікарських препаратів (FDA) США рекомендували схвалити застосування вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson. Її можна використовувати людьми старше 18 років.

    Про це повідомляє CNN.

    Консультативний комітет з вакцин та біологічних продуктів одноголосно проголосував за схвалення вакцини.

    Для щеплення вакциною Johnson & Johnson потрібна тільки одна доза, а не дві, як у випадку з іншими вакцинами. Зараз в США дозволено застосування двох вакцин: від компанії Pfizer і BioNTech, а також від американської компанії Moderna.

    5 лютого компанія Johnson & Johnson подала заявку на дозвіл на екстрене використання своєї вакцини проти коронавірусу в США. Поставки готові почати відразу ж після того, як отримають дозвіл.

    Раніше повідомлялося, що вакцина від COVID американської компанії Johnson & Johnson показала ефективність 66%.

    Фармацевтичні компанії Pfizer і BioNTec розпочали дослідження впливу на організм людини третьої дози препарату. Третю ін’єкцію людям зроблять щонайменше через півроку після останньої дози. Наразі відомо, що Pfizer має 94% ефективності за умови двоетапної вакцинації.

    Очільник МОЗ Максим Степанов запевняє, що Україна готова забезпечити належне зберігання вакцини Pfizer. Рааніше в Офісі президента заявили, що вакцина Pfizer з'явиться в Україні не раніше березня.

    У багатьох країнах світу вакцинація розпочалася ще в грудні 2020 року. В Україну першу офіційну ковід-вакцину Covishield привезли із Індії лише 23 лютого. А вже 24 лютого перше ковід-щеплення в Україні отримав лікар із Черкас.

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    Теги: США лікар щеплення вакцинація
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