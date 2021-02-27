Леді Газі повернули викрадених собак

Обидві собаки були передані в місцеву поліцейську дільницю

Обидві собаки були передані в місцеву поліцейську дільницю

Американській співачці Леді Газі повернули двох її собак, викрадених раніше у її помічника. Про це в суботу, 27 лютого, повідомляє департамент поліції Лос-Анджелеса в Twitter.

«Обидві собаки Леді Гаги були передані в місцеву поліцейську дільницю і щасливо возз’єдналися з представниками Леді Гаги», – йдеться в заяві поліції.

Both of Lady Gaga’s dogs have been turned in to a local police station, and they have been safely reunited with Lady Gaga representatives. https://t.co/c5Z5QMa944 — LAPD HQ (@LAPDHQ) February 27, 2021

Як повідомлялося раніше, американська співачка Леді Гага пообіцяла заплатити півмільйона доларів за повернення її собак, які були викрадені кілька днів тому.

«Мої улюблені собаки Коджі і Густав були викрадені в Голлівуді два дні тому. Моє серце болить, і я молюся, щоб моя сім’я знову стала єдиною завдяки акту милосердя. Я заплачу 500 тисяч доларів за їх безпечне повернення», – написала співачка і вказала електронну пошту, на яку можна надіслати інформацію.

Французькі бульдоги – досить популярна і дорога порода. Вони коштують від 1,5 до 3 тисяч доларів, проте ж ціна собаки з хорошим родоводом може досягати і 10 тисяч доларів.

Нагадаємо, у середу, 24 лютого, невідомі чотири рази вистрілили в груди помічнику, який вигулював собак американської співачки, 30-річного Райана Фішера. Помічник співачки вигулював вихованців, коли на нього напали двоє темношкірих чоловіків і вкрали двох бульдогів. Їм вдалося втекти з місця злочину.