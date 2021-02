Леді Газі повернули викрадених собак

Обидві собаки були передані в місцеву поліцейську дільницю

Американській співачці Леді Газі повернули двох її собак, викрадених раніше у її помічника. Про це в суботу, 27 лютого, повідомляє департамент поліції Лос-Анджелеса в Twitter.

«Обидві собаки Леді Гаги були передані в місцеву поліцейську дільницю і щасливо возз’єдналися з представниками Леді Гаги», – йдеться в заяві поліції.

Both of Lady Gaga’s dogs have been turned in to a local police station, and they have been safely reunited with Lady Gaga representatives. https://t.co/c5Z5QMa944