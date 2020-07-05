Трамп у зверненні до нації заявив, що США залишаються маяком свободи



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Дональд Трамп звернувся до американців з нагоди Дня незалежності США

В останні місяці американський народ, безсумнівно, пережив чимало випробувань, йдеться в посланні

Глава Білого дому Дональд Трамп звернувся до американців з посланням з нагоди 244-ї річниці прийняття Декларації незалежності США.

4 липня Білий дім розповсюдив послання президента Дональда Трампа з нагоди 244-ї річниці прийняття Декларації незалежності США.

Цього дня у 1776-го року у Філадельфії, як зазначається у посланні, Другий континентальний конгрес прийняв Декларацію незалежності Сполучених Штатів. Роблячи цей історичний крок, Конгрес проголосив, що британські колонії на північноамериканському континенті мають право стати «вільними і незалежними».

«Стійка прихильність ідеалам свободи і справедливості, які стали визначати наш американський дух, випливає з підвалин нашої країни. Заявляючи, що наші права на «життя, свободу і прагнення до щастя» повинні бути гарантовані для нащадків і що «серед людей засновуються уряди, які отримують свої справедливі повноваження за згодою керованих», наші батьки-засновники почали американський експеримент, який підтримував свободу і демократію в боротьбі проти тиранії і монархії», - йдеться в президентському посланні.

Через 244 роки, підкреслюється в документі, принципи, закладені в Декларації незалежності, продовжують «спрямовувати нашу країну вперед і зберігати її статус маяка свободи, процвітання і можливостей для всіх».

В останні місяці американський народ, безсумнівно, пережив чимало випробувань, йдеться в посланні, проте навіть перед обличчям лих американці зберегли силу духу і виявилися гідні подвигів своїх предків, що створили нашу велику вільну країну.

«Перша леді і я бажаємо кожному американцеві щасливого і благословенного 4-го липня і з гордістю приєднуємося до вас у святкуванні дня народження нашої великої країни. Нехай Господь благословить Сполучені Штати Америки!», – закінчив послання президент Трамп.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав американців з їхнім Днем незалежності та побажав місцевій владі сил протистояти всім викликам.

Під час Американської революції, на початку липня 1776 року, Сполучені Штати Америки підписали Декларацію незалежності від Британської імперії. Це стало першим кроком до офіційного визнання США як самостійної держави. З того часу день 4 липня вважається днем незалежності та свободи усіх американців.

Джерело: Голос Америки