Трамп у зверненні до нації заявив, що США залишаються маяком свободи
Дональд Трамп звернувся до американців з нагоди Дня незалежності США
В останні місяці американський народ, безсумнівно, пережив чимало випробувань, йдеться в посланні
Глава Білого дому Дональд Трамп звернувся до американців з посланням з нагоди 244-ї річниці прийняття Декларації незалежності США.
4 липня Білий дім розповсюдив послання президента Дональда Трампа з нагоди 244-ї річниці прийняття Декларації незалежності США.
Цього дня у 1776-го року у Філадельфії, як зазначається у посланні, Другий континентальний конгрес прийняв Декларацію незалежності Сполучених Штатів. Роблячи цей історичний крок, Конгрес проголосив, що британські колонії на північноамериканському континенті мають право стати «вільними і незалежними».
«Стійка прихильність ідеалам свободи і справедливості, які стали визначати наш американський дух, випливає з підвалин нашої країни. Заявляючи, що наші права на «життя, свободу і прагнення до щастя» повинні бути гарантовані для нащадків і що «серед людей засновуються уряди, які отримують свої справедливі повноваження за згодою керованих», наші батьки-засновники почали американський експеримент, який підтримував свободу і демократію в боротьбі проти тиранії і монархії», - йдеться в президентському посланні.
Через 244 роки, підкреслюється в документі, принципи, закладені в Декларації незалежності, продовжують «спрямовувати нашу країну вперед і зберігати її статус маяка свободи, процвітання і можливостей для всіх».
В останні місяці американський народ, безсумнівно, пережив чимало випробувань, йдеться в посланні, проте навіть перед обличчям лих американці зберегли силу духу і виявилися гідні подвигів своїх предків, що створили нашу велику вільну країну.
«Перша леді і я бажаємо кожному американцеві щасливого і благословенного 4-го липня і з гордістю приєднуємося до вас у святкуванні дня народження нашої великої країни. Нехай Господь благословить Сполучені Штати Америки!», – закінчив послання президент Трамп.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав американців з їхнім Днем незалежності та побажав місцевій владі сил протистояти всім викликам.
Джерело: Голос Америки