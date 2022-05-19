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    У США вийшов комікс про Володимира Зеленського (фото)

    Частину прибутку видавництво направить Червоному Хресту для допомоги Україні - У США вийшов комікс про Володимира Зеленського (фото)
    Частину прибутку видавництво направить Червоному Хресту для допомоги Україні
    фото: скріншот з коміксу

    У коміксі є сюжети про родину Зеленського та роботу в «Кварталі 95»

    Видавництво TidalWave Comics випустило біографічний комікс про Володимира Зеленського, пише Reuters. Комікс розповідає про становлення Зеленського як президента – від моменту, коли він був коміком без політичного досвіду, до того, як став лідером воєнного часу.

    «Хто він ? Що його мотивує? Чому він є правильним лідером для України в цей момент? Це те, що мене цікавило, коли я починав дослідження», – каже письменник Майкл Фрізелл, автор історії.

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    Комікс про Володимира Зеленського
    Комікс про Володимира Зеленського

    У коміксі є сюжети про родину Зеленського та Голокост, роботу в «Кварталі 95», виборчу кампанію 2019-го, а також про нинішню команду президента і повномасштабне російське вторгнення.

    Ілюстрації до коміксу створив художник Пабло Мартінена, який також працював над біографіями Девіда Бекхема, Нельсона Мандели та Дональда Трампа.

    «Ця книга багато значить для мене через моє українське походження, – каже видавець коміксу Даррен Г. Девіс. – Усі мої дідусі і бабусі іммігрували з України».

    Комікс можна придбати на Amazon у декількох форматах: електронному, у твердій та м'якій обкладинках. Вартість – від 8 до 20 доларів. Частину прибутку видавництво направить Червоному Хресту для допомоги Україні.

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    Теги: росія окупанти США війна Україна письменник окупація #stoprussia
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    У США вийшов комікс про Володимира Зеленського (фото)