День вишиванки: як політики у національних сорочках вітають українців (фото, відео)

Українські політики у вишитих сорочках публікують звернення до громадян у День вишиванки

Щороку українці у третій четвер травня відзначають День вишиванки. У цей день заведено одягати вишиванку і в такому вигляді відправитися у звичних справах. Не оминає з року в рік цей день і наших політиків. Вони вітають громадян та всі, як один, заявляють – Україна перед усім вистоїть та завжди буде вільною.

Президент України записав традиційне відеозвернення до громадян. На відео Зеленський – у вишитій сорочці камуфляжного забарвлення. З початку війни очільник держави носить одяг саме такого кольору. Не став винятком й цей день.

«Бажаю здоров'я. Сильна, незламна, смілива і вільна. З Днем вишиванки, Україно», – сказав Зеленський у відео.

Перша леді також показала нову вишиванку. Вона опублікувала фото на тлі природи у синьо-білій сорочці.

«Хтось дістає її, дивом вцілілу, із шафи у зруйнованому будинку. А хтось втратив разом із домом. Хтось шукає її в іншій країні, куди вигнала війна. Хтось одягне її в рідному місті, де нарешті немає обстрілів. Хтось – в окупації, ризикуючи життям. А хтось зробить це взагалі вперше, бо вперше відчув таку потребу. Цей день українці відзначають багато років, але війна наповнила його новим щемливим змістом. Можливо, вперше ми так гостро відчуваємо сенс відомого вислову про «вишитий код нації». Вперше це стало настільки особистим і гострим. Вперше це про наші страшні втрати й про обов’язкову перемогу над ворогом і горем. З Днем вишиванки, друзі!» – написала вона у Facebook.

Олена Зеленська

Воїни Десантно-штурмових військ Збройних сил України в День вишиванки передали «вітання» російським окупантам. Сьогодні у наших захисників особлива атмосфера.

«Смерть російським окупантам! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні!» – йдеться у дописі до відео, яке оприлюднили у Telegram-каналі ДШВ ЗСУ.

Привітав громадян і третій президент України Віктор Ющенко. Він оприлюднив фото з дружиною Катериною, на якому вони разом у вишитих сорочках.

«Щиросердечно вітаю усіх Вас з чудовим святом самобутньої, неповторної, барвистої української культури – з Днем вишиванки», – написав Ющенко у Facebook.

Віктор Ющенко з дружиною

Одягнув національну сорочку й Дмитро Разумков. У своєму Telegram-каналі він написав: «Сьогодні це особливе свято, яке ще раз нам нагадує силу та дух українського народу. Разом ми обов'язково переможемо».

Дмитро Разумков

Привітання українцям надсилає і Надзвичайний й Повноважний Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Seems to me that in a #RussianInvasion that so clearly targets culture and history as well as its territory and people, #vshyvankaday becomes even more important to celebrate. So here I am, celebrating it in my favourite vshyvanka. #SlavaUkraini pic.twitter.com/FO2FbHMNcc — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) May 19, 2022 Посольство США також вітає українців із Днем вишиванки: «У День вишиванки команда Посольства CША хотіла б поділитися нашою любов’ю до української культури. Затегайте нас у своїх фотографіях та сторіс з вишиванками і ми поширимо деякі з наших улюблених, щоб відзначити розмаїття та силу української культури та традицій», – написало дипвідомство та опублікувало фото співробітників. Співробітники Посольства США в Україні Народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко у День вишиванки заявив, що цього року наш народ дійсно об’єднаний перед лицем ворога: він зустрічає цю дату з автоматом та пультом від «Байрактара» у руках. І він сильніший, ніж будь-коли раніше. Олексій Гончаренко Традиційне привітання з цим днем опублікував і п'ятий президент Петро Порошенко. Разом з дружиною Мариною вони записали відеозвернення до українців. Мер зруйнованого рашистами Чернігова також показав фото у вишиванці та привітав усіх, для кого ці візерунки «не лише на сорочці, а й у серці».

Владислав Атрошенко

Мер Києва Віталій Кличко привітав українців з Днем вишиванки та похвалився, що йому пообіцяли вишити нову сорочку. за його словами, вона буде особливою – на Перемогу.