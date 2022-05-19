«Укрпошта» планує випустити марку «Русскій воєнний корабль… ВСЬО!»

Нова марка вийде накладом в 5 млн примірників

«Укрпошта» планує 23 травня випустити нову марку «Русскій воєнний корабль… ВСЬО!». Про це повідомив генеральний директор акціонерного товариства «Укрпошта» Ігор Смілянський у Телеграмі.

«23 травня ми святкуємо День морської піхоти України. Так співпало, що на цей день припадає 40 днів з моменту «трагічної» загибелі російського крейсера «москва» - тож подвійне свято. Тому саме 23 травня Укрпошта випустить марку «Русскій воєнний корабль … ВСЬО!» і почне її продаж. Не треба одразу займати черги, час продажу та всі деталі ми оголосимо завчасно на наших сторінках та на моєму фейсбуці та ТГ каналі ввечері 22 травня», - йдеться в повідомленні.

Нова марка вийде накладом в 5 млн примірників – тобто в п’ять разів більше ніж перша та у двох номіналах: «Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Смерть ворогам!» F - для відправлень по Україні та «Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Слава нації!» W - для міжнародних відправлень.

Продаватиметься марка у більш ніж 1500 відділеннях «Укрпошти», включно з райцентрами. В перший тиждень 1 мільйон марок буде спрямовано саме у відділення. Наступного тижня ще 1 мільйон і т.д. Ліміт – два блоки по три марки одному покупцю (будь-якого номіналу 1+1, два одного і т.п.)

Півтора мільйона марок продаватимуть на п'яти інтернет - майданчиках, зокрема, міжнародних. Ліміт – той же самий: два блоки на замовлення. Окрім марки з актуальним положенням корабля для замовлень онлайн будуть доступні футболки, світшоти, магніти та конверти першого дня випуску, а також інші тематичні марки. На більшості онлайн-майданчиках буде реалізована можливість благодійних донатів на підтримку армії і тих, хто постраждав від воєнних дій.

Нагадаємо, «Укрпошта» випустить марку, присвячену переможцю «Євробачення-2022»