Одеса на карантині: У місті створили перший в Україні музейний комікс

У коміксі художниця передала атмосферу незвичайного одеського музею, відомого як Будинок Блещунова

В Одеському муніципальному музеї особистих колекцій ім. О. Блещунова в форматі онлайн презентують перший в Україні музейний комікс. Про це повідомляється на сторінці заходу в Facebook.

Автор коміксу «Подорожуємо музейним всесвітом разом з кицею Марісель» ілюстратор Марія Апрятова покаже понад 40 ілюстрацій з історіями про музеї, відвідувачів, колекціонування і музейний етикет.

Онлайн-презентація відбудеться у вівторок і буде доступна через сервіс відеозв’язку Zoom. У коміксі художниця передала атмосферу незвичайного одеського музею, відомого як Будинок Блещунова. Саме на основі його експозиційних залів створені ілюстрації. «Як художник зазначу, що всі експонати музею дійсно мають гарний вигляд у малюнку. Але чогось не вистачало – персонажа, який міг би оживляти історії. І такий персонаж з'явився. Прототипом стала музейна кішка Маруся Дворська-Брехунець», – розповіла Апрятова.

За словами художниці, її надихає, як кішка комунікує з відвідувачами на відкриттях виставок і великих заходах, як-от Ніч музеїв.

Як повідомлялося, вперше музей розповів про комікси навесні 2020 року, поки відвідувачі перебували вдома на карантині. Тоді Марія Апрятова вирішила поділитися музейними історіями і випустити комікси в соцмережі.

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