Пес Патрон знешкодив уже майже 90 мін

Патрон служить у команді чернігівських піротехніків

Талісман Державної служби з надзвичайних ситуацій пес Патрон, що допомагає саперам-піротехнікам чернігівського підрозділу ДСНС, від початку великої війни з Росією виявив уже близько 90 мін. Про це сьогодні повідомила пресслужба ДСНС.

«Новини від Патрона! Наш войовничий песик – талісман чернігівських піротехніків – продовжує нести службу! З початку війни він разом із саперами ДСНС знешкодив майже 90 вибухонебезпечних предметів», – ідеться в повідомленні ДСНС.

Пресслужба поширила нове відео з Патроном:

«Дякуємо, друже, за невтомну працю!» – написали рятувальники.

Держслужба з надзвичайних ситуацій познайомила широку аудиторію зі зворушливим Патроном 15 березня.

«Знайомтесь, це Патрон. Йому два роки. Він – душа та талісман наших чернігівських піротехніків. Супроводжує їх завжди і усюди. До речі, дуже любить сир, тож наші хлопці при нагоді балують його смачненьким», – ішлося в дописі.

Песик-сапер одразу полюбився українцям, ставши променем добра на тлі важких буднів війни.