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    Пес Патрон знешкодив уже майже 90 мін

    Патрону всього два роки - Пес Патрон знешкодив уже майже 90 мін
    Патрону всього два роки
    фото: ДСНС

    Патрон служить у команді чернігівських піротехніків

    Талісман Державної служби з надзвичайних ситуацій пес Патрон, що допомагає саперам-піротехнікам чернігівського підрозділу ДСНС, від початку великої війни з Росією виявив уже близько 90 мін. Про це сьогодні повідомила пресслужба ДСНС.

    «Новини від Патрона! Наш войовничий песик – талісман чернігівських піротехніків – продовжує нести службу! З початку війни він разом із саперами ДСНС знешкодив майже 90 вибухонебезпечних предметів», – ідеться в повідомленні ДСНС.

    Пресслужба поширила нове відео з Патроном:

    «Дякуємо, друже, за невтомну працю!» – написали рятувальники.

    Держслужба з надзвичайних ситуацій познайомила широку аудиторію зі зворушливим Патроном 15 березня.

    «Знайомтесь, це Патрон. Йому два роки. Він – душа та талісман наших чернігівських піротехніків. Супроводжує їх завжди і усюди. До речі, дуже любить сир, тож наші хлопці при нагоді балують його смачненьким», – ішлося в дописі.

    Песик-сапер одразу полюбився українцям, ставши променем добра на тлі важких буднів війни.

    Теги: росія окупанти ДСНС війна Чернігівщина розмінування тварини вибухівка рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    Пес Патрон знешкодив уже майже 90 мін