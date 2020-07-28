У США приступили до третьої фази випробувань вакцини проти коронавірусу



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У США почалося масове тестування вакцини від коронавірусу

У випробуваннях беруть участь 30 тисяч добровольців

Американська біотехнологічна компанія Moderna заявила про те, що приступила до третьої фази клінічних випробувань препарату.

Про це повідомляє компанія-виробник вакцини на своєму офіційному сайті.

Представники фірми розповіли, що дози вакцини почали вводити учасникам дослідження.

Відзначається, що у випробуваннях беруть участь 30 тисяч добровольців. Частина з них отримає вакцину, а частина - препарат-плацебо.

Уряд США виділив майже півмільярда доларів на створення даної вакцини. Препарат одним з перших стали тестувати на людях в великих масштабах.

Раніше влада США заявила про те, що фармацевтична компанія Pfizer отримає майже два мільярди доларів на виробництво вакцини від коронавірусу. Адміністрація президента Дональда Трампа заплатить компанії 1,95 мільярда доларів за виготовлення і поширення 100 мільйонів доз вакцини з програми вакцинації BNT162, якщо вона отримає схвалення Управління з контролю якості продуктів і ліків США.

До слова, напередодні в Індії почали тестувати на людях вакцину від Covid-19.

Також стало відомо, скільки коштуватиме вакцина від коронавірусу в Україні.