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    У світі

    В'єтнамі призупинив авіасполучення з містом, де виявили новий агресивний коронавірус

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    Уряд В'єтнаму призупинив з Данангом також автобусне і залізничне сполучення - В'єтнамі призупинив авіасполучення з містом, де виявили новий агресивний коронавірус
    Уряд В'єтнаму призупинив з Данангом також автобусне і залізничне сполучення

    Міністерство транспорту країни заборонило прийом і відправку літаків в Дананг на 15 днів, починаючи відсьогодні, 28 липня

    У В'єтнамі припинилося авіасполучення з містом Дананг через появу нового агресивного типу коронавируса. Про це повідомляє Reuters.

    Зазначається, що Міністерство транспорту країни заборонило прийом і відправку літаків в Дананг на 15 днів, починаючи відсьогодні, 28 липня.

    В уряді заявили, що на сьогодні у місті виявили щонайменше 14 випадків нового коронавірусу.

    Раніше повідомлялося, що кількість пацієнтів, інфікованих, імовірно, новим типом коронавірусу зросла майже втричі за кілька днів – з чотирьох до 11 осіб.

    Також уряд призупинив автобусне і залізничне сполучення з містом Дананг.

    Як повідомлялося, в останні дні у В’єтнамі виявили новий більш небезпечний і агресивний тип коронавірусу.

    Крім того, влада Вʼєтнаму наказала евакуювати 80 тисяч людей з міста Дананг.  Відомо, що для евакуації до 11 міст залучать чартерні рейси. Вона триватиме кілька днів. 

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