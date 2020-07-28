В'єтнамі призупинив авіасполучення з містом, де виявили новий агресивний коронавірус



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Уряд В'єтнаму призупинив з Данангом також автобусне і залізничне сполучення

Міністерство транспорту країни заборонило прийом і відправку літаків в Дананг на 15 днів, починаючи відсьогодні, 28 липня

У В'єтнамі припинилося авіасполучення з містом Дананг через появу нового агресивного типу коронавируса. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Міністерство транспорту країни заборонило прийом і відправку літаків в Дананг на 15 днів, починаючи відсьогодні, 28 липня.

В уряді заявили, що на сьогодні у місті виявили щонайменше 14 випадків нового коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що кількість пацієнтів, інфікованих, імовірно, новим типом коронавірусу зросла майже втричі за кілька днів – з чотирьох до 11 осіб.

Також уряд призупинив автобусне і залізничне сполучення з містом Дананг.

Як повідомлялося, в останні дні у В’єтнамі виявили новий більш небезпечний і агресивний тип коронавірусу.

Крім того, влада Вʼєтнаму наказала евакуювати 80 тисяч людей з міста Дананг. Відомо, що для евакуації до 11 міст залучать чартерні рейси. Вона триватиме кілька днів.