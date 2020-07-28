В'єтнамі призупинив авіасполучення з містом, де виявили новий агресивний коронавірус
Міністерство транспорту країни заборонило прийом і відправку літаків в Дананг на 15 днів, починаючи відсьогодні, 28 липня
У В'єтнамі припинилося авіасполучення з містом Дананг через появу нового агресивного типу коронавируса. Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що Міністерство транспорту країни заборонило прийом і відправку літаків в Дананг на 15 днів, починаючи відсьогодні, 28 липня.
В уряді заявили, що на сьогодні у місті виявили щонайменше 14 випадків нового коронавірусу.
Раніше повідомлялося, що кількість пацієнтів, інфікованих, імовірно, новим типом коронавірусу зросла майже втричі за кілька днів – з чотирьох до 11 осіб.
Також уряд призупинив автобусне і залізничне сполучення з містом Дананг.
Як повідомлялося, в останні дні у В’єтнамі виявили новий більш небезпечний і агресивний тип коронавірусу.
Крім того, влада Вʼєтнаму наказала евакуювати 80 тисяч людей з міста Дананг. Відомо, що для евакуації до 11 міст залучать чартерні рейси. Вона триватиме кілька днів.