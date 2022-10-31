Обвал мосту в Індії. Щонайменше 140 загиблих, триває пошукова операція (відео)

Міст через річку впав лише за кілька днів після того, як його було відкрито після ремонту

За даними влади Індії, в момент обвалення на підвісному мосту через річку перебувало понад 400 осіб

Кількість жертв унаслідок обвалу канатного мосту в індійському місті Морбі знову зросла. Наразі відомо про 141 загиблого, повідомляє bbc.

Серед загиблих є жінки й діти. Наразі пошукові роботи тривають. Представники поліції повідомили, що наразі врятовано понад 170 людей, 15 осіб потрапили до лікарні.

За даними влади Індії, в момент обвалення на підвісному мосту через річку перебувало понад 400 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, щонайменше 91 людина загинула під час обвалення мосту в індійському штаті Гуджарат. Проте під час пошукових робіт число жертв збільшилося.

Варто зауважити, що уряд індійського штату Гуджарат вже взяв на себе відповідальність за обвалення мосту. Прем'єр Індії Нарендра Моді пообіцяли виплати постраждалим. Родичі загиблих отримають по 2 млн. рупій (близько $24 тис.), постраждалі по 50 тис. рупій (близько $600).