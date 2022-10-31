Обвал мосту в Індії. Щонайменше 140 загиблих, триває пошукова операція (відео)
За даними влади Індії, в момент обвалення на підвісному мосту через річку перебувало понад 400 осіб
Кількість жертв унаслідок обвалу канатного мосту в індійському місті Морбі знову зросла. Наразі відомо про 141 загиблого, повідомляє bbc.
Серед загиблих є жінки й діти. Наразі пошукові роботи тривають. Представники поліції повідомили, що наразі врятовано понад 170 людей, 15 осіб потрапили до лікарні.
За даними влади Індії, в момент обвалення на підвісному мосту через річку перебувало понад 400 осіб.
#गुजरात के #मोरबी में पुल टूटने से हुए हादसे में हुई जनहानि की खबर अत्यंत दुखदायी व हृदय विदारक है।— Pragendra Singh Bagri | #BharatJodoYatra📌 (@iampsb_in) October 30, 2022
मेरी मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना के साथ साथ ईश्वर से लापता लोगों की सुरक्षा एवं सलामती की प्रार्थना करता हूँ।#Gujarat #Morbi#GujaratModel#BharatJodoYatra pic.twitter.com/AXrwGiOgaH
Нагадаємо, раніше повідомлялося, щонайменше 91 людина загинула під час обвалення мосту в індійському штаті Гуджарат. Проте під час пошукових робіт число жертв збільшилося.
Варто зауважити, що уряд індійського штату Гуджарат вже взяв на себе відповідальність за обвалення мосту. Прем'єр Індії Нарендра Моді пообіцяли виплати постраждалим. Родичі загиблих отримають по 2 млн. рупій (близько $24 тис.), постраждалі по 50 тис. рупій (близько $600).
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