Мітинг в Хабаровську показує, що всенародної любові до вождя в Росії вже немає

Щось серйозне у РФ може початися саме з регіонів

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Внезапно! В Хабаровске случилось странное - несанкционированный митинг.

Десятки тысяч людей вышли поддержать губернатора Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств предпринимателей. Судя по всему, народ в обвинения не верит.

На первом видео люди скандируют «Свободу!», «Фургал - наш выбор!» и даже «Москва - уходи!»

На втором - «Путина в отставку!» и «Путин - вор!»

В конце ролика видно, что люди разобрали забор, мешающий им пройти. Вот это уже похоже на протест, в отличие покорного московского стояния в оговоренных загончиках.

Хз, может что-то серьезное в РФ начнется именно с регионов. Всенародной любви к вождю, как мы видим, никакой нет.

Джерело: блог Романа Шрайка

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