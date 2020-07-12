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    Думки вголос

    Мітинг в Хабаровську показує, що всенародної любові до вождя в Росії вже немає

    • Роман Шрайк

      Журналіст

    • Розсилка
    Мітинг в Хабаровську показує, що всенародної любові до вождя в Росії вже немає

    Щось серйозне у РФ може початися саме з регіонів

    Мовою оригіналу

    Внезапно! В Хабаровске случилось странное - несанкционированный митинг.

    Десятки тысяч людей вышли поддержать губернатора Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств предпринимателей. Судя по всему, народ в обвинения не верит.

    На первом видео люди скандируют «Свободу!», «Фургал - наш выбор!» и даже «Москва - уходи!»

    На втором - «Путина в отставку!» и «Путин - вор!»

    В конце ролика видно, что люди разобрали забор, мешающий им пройти. Вот это уже похоже на протест, в отличие покорного московского стояния в оговоренных загончиках.

    Хз, может что-то серьезное в РФ начнется именно с регионов. Всенародной любви к вождю, как мы видим, никакой нет.

    Джерело: блог Романа Шрайка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Путін путінський режим протест
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