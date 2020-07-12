Мітинг в Хабаровську показує, що всенародної любові до вождя в Росії вже немає
Щось серйозне у РФ може початися саме з регіонів
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Внезапно! В Хабаровске случилось странное - несанкционированный митинг.
Десятки тысяч людей вышли поддержать губернатора Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств предпринимателей. Судя по всему, народ в обвинения не верит.
На первом видео люди скандируют «Свободу!», «Фургал - наш выбор!» и даже «Москва - уходи!»
На втором - «Путина в отставку!» и «Путин - вор!»
В конце ролика видно, что люди разобрали забор, мешающий им пройти. Вот это уже похоже на протест, в отличие покорного московского стояния в оговоренных загончиках.
Хз, может что-то серьезное в РФ начнется именно с регионов. Всенародной любви к вождю, как мы видим, никакой нет.
Джерело: блог Романа Шрайка