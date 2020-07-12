Протести у Сербії: поліція затримала понад 70 протестувальників



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Чотирнадцять поліцейських отримали ушкодження під час безладів, коли сотні демонстрантів намагалися штурмувати будівлю парламенту

Протестувальники кидали пляшки та каміння в поліцію, яка охороняла будівлю парламенту

Під час заворушень у столиці Сербії Белграді 11 липня поліція затримала 71 особу, чотирнадцять поліцейських отримали ушкодження унаслідок сутичок.

Про це повідомляє TRT.

«Сербська поліція затримала 71 особу під час заворушень протягом четвертої ночі антиурядових протестів проти політики президента, які спочатку були спричинені його планами щодо повторного запровадження жорсткого карантину», – йдеться у повідомленні.

Чотирнадцять поліцейських отримали ушкодження під час безладів в п’ятницю ввечері, коли сотні демонстрантів намагалися штурмувати будівлю парламенту у середмісті Белграду, заявив керівник місцевої поліції Володимир Ребіч.

Протестувальники, яких обурила зокрема карантинна заборона на масові збори, кидали пляшки та каміння в поліцію, яка охороняла будівлю парламенту, на що поліція відповіла їм сльозогінним газом.

Подібні заворушення спалахували у Сербії раніше цього тижня.

В країні офіційно зареєстровано понад 18 000 підтверджених випадків коронавірусу та 382 смертей від коронавірусу починаючи з березня. Влада попередила, що сербські лікарні майже заповнені через останній спалах захворюваності.

Влада Сербії на тлі погіршення епідеміологічної ситуації почала знову запроваджувати карантинні заходи, скасовані у травні.

Протестувальники на чолі з опозицією вимагають змінити команду, яка відповідає за заходи проти Covid-19, стверджуючи, що її теперішній склад «політизований».

До слова, посольство спростувало фейк про «найманців з України» серед протестувальників у Сербії.

Раніше сербське видання Alo написало, що в протестах беруть участь «найманці з України»: члени приватної військової компанії Blackwater, громадяни Сербії, які воювали на Донбасі на боці української армії.

Нагадаємо, що в столиці Сербії Белграді з 7 липня не вщухають масові протести, викликані заявою президента про плани знову ввести комендантську годину у зв’язку із зростанням числа виявлених випадків коронавірусу.

Як повідомлялося, у Сербії від 10 липня запровадили комендантську годину до 13 липня.

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