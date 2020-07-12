У Техасі застрелили двох поліцейських під час затримання злочинця



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Поранені офіцери поліції померли в реанімації через декілька годин після події Фото ABC

Чоловік відкрив вогонь по поліцейським і після цього застрелився

Двох американських поліцейських застрелив невідомий під час затримання в місті Мак-Аллен штату Техас.

Про це повідомляє ABC.

«З болем у серці я ділюся новинами про те, що сьогодні ми втратили двох наших сміливих поліцейських Мак-Аллена», – заявив мер міста Джим Дарлінг.

Стрілянина сталася під час того, як поліція намагалася затримати зловмисника. Чоловік відкрив вогонь по поліцейським і після цього застрелився.

Офіцери поліції померли в реанімації через декілька годин після події.

У підозрюваного, якого ідентифікували як Алдон Карамільо, віком 23 роки, велика історія арештів. Його попередні звинувачення включали водіння у нетверезому стані, втечу від офіцерів, штурм та володіння марихуаною.

Нагадаємо, 5 липня в американському штаті Південна Кароліна сталася стрілянина у нічному клубі, внаслідок якої дві особи загинули і щонайменше восьмеро були поранені.

Як повідомлялося, 4 липня в американських містах Гувер (штат Алабама) і Брейнтрі (штат Массачусетс) відбулася стрілянина. В результаті інцидентів постраждали щонайменше п’ять осіб.

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