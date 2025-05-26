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У Тулі у Росії пролунала серія вибухів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Тулі у Росії пролунала серія вибухів
У Росії лунали вибухи
скріншот з відео

У місті пролунало близько 10 вибухів

У ніч на 26 травня у Тулі у Росії пролунала серія вибухів. Місцеві пишуть, що було дуже гучно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Ймовірно, у Тулі приліт у промзоні, всього у місті та на околицях чули близько 10 вибухів. Також повідомляється, що частина міста без світла.

Крім того, пишуть, що до місця ймовірного ураження поїхав кортеж «швидких».

Раніше ми писали, що у ніч на 25 травня в районі Твері у Росії пролунали вибухи. Під атаку дронів потрапили місцевий військовий аеродром та прилегла військова частина. Про це інформує «Главком» з посиланням на російські телеграм-канали.

Російські ЗМІ повідомили, що мешканці міста чули вибухи поблизу військового летовища, а в районі Мігалово помітили характерні ознаки дронової атаки. У повідомленнях пишуть про вибухи, які сталися в околицях міста, де розташований аеродром подвійного призначення – для потреб як Міністерства оборони РФ, так і цивільної авіації.

За даними російських телеграм-каналів, йдеться саме про аеродром «Мігалово», що знаходиться неподалік однойменного мікрорайону, який колись був військовим містечком.

Нагадаємо, у ніч на 23 травня у Липецькій області Росії безпілотники атакували завод ПАТ «Енергія» в місті Єлець, який є одним з ключових підприємств із виробництва акумуляторів для військових дронів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Об’єкт, відомий також як «Єлецький елементний завод», спеціалізується на виготовленні хімічних джерел струму, які використовуються не лише в БпЛА, а й в авіаційній техніці, флоті, радіоелектроніці та у системах подвійного призначення.

До слова, у ніч на 26 травня безпілотники атакували місто Єлабуга у Татарстані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Місцеві жителі повідомляють про вибухи над містом та роботу ППО. Зазначається, що у Єлабузі виробляють «шахеди». 

Теги: вибух росія

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У Тулі у Росії пролунала серія вибухів
У Тулі у Росії пролунала серія вибухів
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