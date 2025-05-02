США більше не будуть посередниками між РФ та Україною – речниця Держдепартаменту

Речниця Держдепартаменту Теммі Брюс заявила, що результат конфлікту вимагає «конкретних ідей» від Москви та Києва

Держдепартамент США вважає, що настав час для прямих переговорів між Україною та РФ

Сполучені Штати Америки більше не гратимуть роль посередника у переговорах між Росією та Україною. Настав час для прямих переговорів між сторонами. Про це на брифінгу заявила речниця Держдепартаменту Теммі Брюс, передає «Главком».

«Ми не будемо посередниками. Ми не будемо миттєво летіти на інший кінець світу, щоб модерувати зустрічі. Зараз робота має вестися між двома сторонами», – сказала вона.

За словами представниці Держдепартаменту, Сполучені Штати все ж докладуть зусиль для встановлення миру, але зараз результат конфлікту вимагає «конкретних ідей» від Москви та Києва.

Брюс нагадала, що віцепрезидент Венс дав США 100 днів на підготовку прямих переговорів між Росією та Україною. За його словами, сторони висунули свої мирні пропозиції, і тепер Вашингтон подбає про їх зближення.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна готова підтримати переговори про мир у будь-якому форматі за умови, якщо Росія погодиться на тривале припинення вогню.

А британська газета The Times писала, що президент США Дональд Трамп усвідомив усю складність переговорів із Росією та Україною. Тому він замислився над виходом із цього процесу. Як зазначили журналісти, досягти угоди виявилося набагато важче, ніж укласти угоду із нерухомістю.