Головна Світ Політика
search button user button menu button

США більше не будуть посередниками між РФ та Україною – речниця Держдепартаменту

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
США більше не будуть посередниками між РФ та Україною – речниця Держдепартаменту
Речниця Держдепартаменту Теммі Брюс заявила, що результат конфлікту вимагає «конкретних ідей» від Москви та Києва
скрін із відео

Держдепартамент США вважає, що настав час для прямих переговорів між Україною та РФ

Сполучені Штати Америки більше не гратимуть роль посередника у переговорах між Росією та Україною. Настав час для прямих переговорів між сторонами. Про це на брифінгу заявила речниця Держдепартаменту Теммі Брюс, передає «Главком».

«Ми не будемо посередниками. Ми не будемо миттєво летіти на інший кінець світу, щоб модерувати зустрічі. Зараз робота має вестися між двома сторонами», – сказала вона.

За словами представниці Держдепартаменту, Сполучені Штати все ж докладуть зусиль для встановлення миру, але зараз результат конфлікту вимагає «конкретних ідей» від Москви та Києва.

Підписуйтеся на Telegram-канал «Главкома»

Брюс нагадала, що віцепрезидент Венс дав США 100 днів на підготовку прямих переговорів між Росією та Україною. За його словами, сторони висунули свої мирні пропозиції, і тепер Вашингтон подбає про їх зближення.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна готова підтримати переговори про мир у будь-якому форматі за умови, якщо Росія погодиться на тривале припинення вогню.

А британська газета The Times писала, що президент США Дональд Трамп усвідомив усю складність переговорів із Росією та Україною. Тому він замислився над виходом із цього процесу. Як зазначили журналісти, досягти угоди виявилося набагато важче, ніж укласти угоду із нерухомістю.

Читайте також:

Теги: перемир'я Дональд Трамп США війна Україна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Держдепі додали, що рішення, зрештою, прийматиме президент Дональд Трамп, але США готові вийти із переговорного процесу
Держдеп США знову пригрозив вийти з перемовин щодо війни в Україні
30 квiтня, 08:31
«Я думаю, що у нас є угода зі сторони Росії. Ми повинні укласти угоду із Зеленським», – заявив президент США Трамп
Трамп заявив, що вже має «угоду» з Росією про мир. У цей час Україна була під обстрілами
24 квiтня, 09:15
Відомство стверджує, що війська РФ «суворо дотримувались режиму припинення вогню»
Міноборони РФ заявило про закінчення «великоднього перемир’я»
21 квiтня, 11:57
Президент заслухав доповідь головкома
Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті
21 квiтня, 01:32
Зеленський заслухав доповідь Сирського
РФ продовжує штурмувати та обстрілювати позиції ЗСУ. Президент заслухав доповідь Сирського
20 квiтня, 07:22
Зеленський опублікував великоднє звернення
Зеленський у великодньому зверненні назвав Росію однією з найбільших загроз для вірян
20 квiтня, 03:14
Президент США заявив, що «не радий» через повільне просування питання припинення вогню
Трамп чекає цього тижня на відповідь Росії щодо перемир’я
17 квiтня, 21:45
За словами Тихого, РФ понад 30 разів порушила домовленість не бити по енергетиці
МЗС повідомило, скільки разів Росія порушила енергетичне перемир'я
16 квiтня, 20:03
Путін не хоче закінчувати війну
Яким шляхом Путін прийде до миру. Хронологія
9 квiтня, 08:47

Політика

США більше не будуть посередниками між РФ та Україною – речниця Держдепартаменту
США більше не будуть посередниками між РФ та Україною – речниця Держдепартаменту
Венс видав гучну заяву про закінчення війни в Україні
Венс видав гучну заяву про закінчення війни в Україні
Трамп пригрозив вторинними санкціями покупцям іранської нафти
Трамп пригрозив вторинними санкціями покупцям іранської нафти
Держдеп озвучив нову роль США у російсько-українській війні
Держдеп озвучив нову роль США у російсько-українській війні
Трамп запропонував призначити Волтца послом в ООН
Трамп запропонував призначити Волтца послом в ООН
США відправили Україні списані винищувачі F-16
США відправили Україні списані винищувачі F-16

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
212K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 травня: ситуація на фронті
94K
Ердоган розповів, яка подія «відчинить двері до миру» в Україні
83K
Мобілізація та проходження ВЛК: що змінюється з 1 травня
77K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 травня 2025
69K
Зінкевичу – 80. Яку пенсію отримує Герой України та народний артист
69K
Депутатка Держдуми РФ влаштувала істерику через вимогу України відсторонити російську гімнастку

Новини

Повітряна тривога у Києві лунала 15 хвилин
Сьогодні, 04:51
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
Вчора, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua