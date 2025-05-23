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Дрони атакували хімічний завод у Єльці

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Дрони атакували хімічний завод у Єльці
У Єльці атаковано завод, який виробляє акумулятори для БпЛА
скріншот з відео

Відомо, що це найбільший у Росії виробник акумуляторів

У ніч на 23 травня у Липецькій області Росії безпілотники атакували завод ПАТ «Енергія» в місті Єлець, який є одним з ключових підприємств із виробництва акумуляторів для військових дронів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Об’єкт, відомий також як «Єлецький елементний завод», спеціалізується на виготовленні хімічних джерел струму, які використовуються не лише в БпЛА, а й в авіаційній техніці, флоті, радіоелектроніці та у системах подвійного призначення.

Підприємство перебуває під міжнародними санкціями, зокрема з боку Європейського Союзу, США та країн-партнерів, через його внесок у російський військово-промисловий комплекс.

Після атаки на завод у регіоні спалахнула пожежа. За повідомленнями росЗМІ, щонайменше чотири особи дістали поранення. Місцеві мешканці зафіксували серію вибухів у небі над містом.

Місцева влада вже оголосила про можливі обмеження у доступі до інтернету та мобільного зв’язку – за їхніми словами, з метою «підвищення ефективності протидії атакам дронів».

Раніше ми писали, що у ніч на 22 травня безпілотники атакували цех оборонного заводу НВО «Сплав», що входить до структури держкорпорації «Ростєх», у російському місті Тула. Підприємство спеціалізується на виробництві реактивних систем залпового вогню, авіаційних ракет, важких вогнеметних систем та боєприпасів до них. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російський телеграм-канал Astra.

Зазначається, що внаслідок падіння уламків БпЛА на території підприємства виникла пожежа. Також зазнала ушкоджень електропідстанція, де спалахнуло загоряння.

До слова, це вже не перший випадок атаки на об'єкти оборонного комплексу в Тулі. Зокрема, в ніч проти 7 травня в районі заводу «Сплав» також спостерігалася пожежа, яку зафіксували місцеві жителі. Неподалік від підприємства розташоване і акціонерне товариство «Конструкторське бюро приладобудування», що займається розробкою високоточної зброї.

Нагадаємо, у ніч на 7 травня Москву та Московську область атакували ударні безпілотники. У Тулі сталася пожежа в районі двох найбільших підприємств оборонної промисловості РФ.

Під атакою дронів також опинився Саранський завод з виробництва оптоволокна. Там спалахнула масштабна пожежа. Це – єдиний завод по виробництву оптоволокна в Росії. Перше його ураження відбулося 5 квітня.

Теги: пожежа росія завод

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