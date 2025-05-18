Переможець «Євробачення» подякував прихильниці Путіна

Австрійський співак JJ заявив, що на створення пісні його надихнула російська оперна співачка

Переможець Євробачення-2025, австрійський співак JJ (справжнє ім'я Йоганнес Піч), після виступу у гранд-фіналі подякував російській оперній співачці Анні Нетребко, яка є прихильницею російського диктатора Володимира Путіна. Про це передає «Главком».

У своїй пісні Wasted Love співак поєднав сучасне звучання з оперними партіями. Саме на це, за словами JJ, його і надихнула Нетребко.

У момент, коли Піч дякував Нетребко, якраз вимкнули мікрофон, проте його слова зафіксували українські коментатори Тімур Мірошниченко та Alyona Alyona.

«Всім подякував: Європі, родині й натхненниці (Нетребко – «Главком»)», – сказав Мірошниченко.

Користувачі соцмереж обурливо відреагували на поведінку співака.

Нагадаємо, JJ отримав 258 балів від професійного журі та 178 балів від глядачів, загалом 436 балів.

Все, що відомо про австрійського співака ми писали тут.

Нагадаємо, на пісенному конкурсі Україна посіла дев'яте місце. Український гурт отримав загалом 218 балів (60 від журі та 158 за результатами глядацького голосування).

У фіналі Євробачення-2025 брали участь такі країни: Норвегія, Люксембург, Естонія, Ізраїль, Литва, Іспанія, Україна, Велика Британія, Австрія, Ісландія, Латвія, Нідерланди, Фінляндія, Італія, Польща, Німеччина, Греція, Швейцарія, Португалія, Мальта, Франція, Сан-Марино, Швеція, Албанія, Вірменія та Данія.

Українські журі оскандалилися тим, що підтримали проросійського учасника.