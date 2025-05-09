Мерц пригрозив Росії сильнішими санкціями у разі відмови від 30-денного перемирʼя

Мерц наголосив, що, зокрема, Росія має погодитися на триваліше перемир’я, яке повинне створити простір для укладення справжньої мирної угоди

«Ми закликаємо Росію нарешті стати на шлях справжніх мирних переговорів», – заявив Мерц у Брюсселі

Новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що країни ЄС підготували проєкт власної заяви щодо припинення вогню в Україні. Як передає «Главком», про це повідомляють tagesschau та n-tv.

Ця заява «в основному збігається з пропозицією про 30-денне припинення вогню». Європейці, за словами Мерца, підтримують вимогу президента США Дональда Трампа.

Глава Білого дому після останньої розмови з президентом України Володимиром Зеленським закликав «в ідеалі» до 30-денного безумовного припинення вогню. Якщо «режиму тиші» не буде дотримано, США та їхні партнери запровадять подальші санкції, заявив Трамп.

За словами Мерца, Трамп поінформував його про свій план: «Я висловив свою підтримку, що ми також, з погляду федерального уряду Німеччини, вважаємо це правильним рішенням».

Мерц наголосив, що, зокрема, Росія має погодитися на триваліше перемир’я, яке повинне створити простір для укладення справжньої мирної угоди.

«Ми й надалі будемо підтримувати Україну в тісній координації з нашими європейськими партнерами. І ми готові за потреби чинити додатковий тиск на Росію», – запевнив канцлер.

Якщо ж Росія не стане на шлях справжніх мирних переговорів, то, за словами Мерца, «ми разом із нашими європейськими партнерами й Сполученими Штатами Америки не будемо вагатися щодо того, щоб ще більше посилити санкційний тиск.

Нагадаємо, канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Україна може покладатися на уряд ФРН в контексті постачання крилатих ракет Taurus. Як передає «Главком», про це він заявив у програмі «Was nun?» на каналі ZDF.

«Президент Зеленський знає, що він може покладатися на мене та на Федеративну Республіку», – сказав Мерц, відповідаючи на запитання, чи може Володимир Зеленський розраховувати на те, що канцлер ФРН передасть Україні ракети Taurus.

Та як стало відомо медіа, Мерц планує незабаром відвідати і Україну.

Наразі триває координація поїздки, і він хоче «зробити все можливе в рамках Європейського Союзу, щоб забезпечити тривале припинення вогню після найближчих вихідних і щоб потім можна було укласти мирну угоду з Росією», заявив Мерц під час візиту до Парижа.