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Мерц пригрозив Росії сильнішими санкціями у разі відмови від 30-денного перемирʼя

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Мерц пригрозив Росії сильнішими санкціями у разі відмови від 30-денного перемирʼя
Мерц наголосив, що, зокрема, Росія має погодитися на триваліше перемир’я, яке повинне створити простір для укладення справжньої мирної угоди
фото: picture alliance / Noah Wedel

«Ми закликаємо Росію нарешті стати на шлях справжніх мирних переговорів», – заявив Мерц у Брюсселі

Новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що країни ЄС підготували проєкт власної заяви щодо припинення вогню в Україні. Як передає «Главком», про це повідомляють tagesschau та n-tv.

Ця заява «в основному збігається з пропозицією про 30-денне припинення вогню». Європейці, за словами Мерца, підтримують вимогу президента США Дональда Трампа.

Глава Білого дому після останньої розмови з президентом України Володимиром Зеленським закликав «в ідеалі» до 30-денного безумовного припинення вогню. Якщо «режиму тиші» не буде дотримано, США та їхні партнери запровадять подальші санкції, заявив Трамп.

За словами Мерца, Трамп поінформував його про свій план: «Я висловив свою підтримку, що ми також, з погляду федерального уряду Німеччини, вважаємо це правильним рішенням».

Мерц наголосив, що, зокрема, Росія має погодитися на триваліше перемир’я, яке повинне створити простір для укладення справжньої мирної угоди.

«Ми й надалі будемо підтримувати Україну в тісній координації з нашими європейськими партнерами. І ми готові за потреби чинити додатковий тиск на Росію», – запевнив канцлер.

Якщо ж Росія не стане на шлях справжніх мирних переговорів, то, за словами Мерца, «ми разом із нашими європейськими партнерами й Сполученими Штатами Америки не будемо вагатися щодо того, щоб ще більше посилити санкційний тиск.

Нагадаємо, канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Україна може покладатися на уряд ФРН в контексті постачання крилатих ракет Taurus. Як передає «Главком», про це він заявив у програмі «Was nun?» на каналі ZDF.

«Президент Зеленський знає, що він може покладатися на мене та на Федеративну Республіку», – сказав Мерц, відповідаючи на запитання, чи може Володимир Зеленський розраховувати на те, що канцлер ФРН передасть Україні ракети Taurus.

Та як стало відомо медіа, Мерц планує незабаром відвідати і Україну. 

Наразі триває координація поїздки, і він хоче «зробити все можливе в рамках Європейського Союзу, щоб забезпечити тривале припинення вогню після найближчих вихідних і щоб потім можна було укласти мирну угоду з Росією», заявив Мерц під час візиту до Парижа.

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Теги: Фрідріх Мерц переговори росія

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