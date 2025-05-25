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У Твері у Росії атаковано військовий аеродром

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Твері у Росії атаковано військовий аеродром
У Тверській області гучно, видно задимлене небо
скріншот з відео

Вибухи сталися в околицях Твері, де розташований аеродром подвійного призначення – для потреб як Міністерства оборони РФ, так і цивільної авіації

У ніч на 25 травня в районі Твері у Росії пролунали вибухи. Під атаку дронів потрапили місцевий військовий аеродром та прилегла військова частина. Про це інформує «Главком» з посиланням на російські телеграм-канали.

За інформацією губернатора Тверської області Ігоря Рудені, в небі над Твер’ю, в районі Мігалово, було знищено п’ять дронів. Про це Руденя повідомив о 2:47 ночі. За його словами, жертв і руйнувань не зафіксовано, а ситуація продовжує перебувати під контролем.

Згодом губернатор додав, що збито ще три безпілотники над тією ж територією. За його твердженням, протиповітряна оборона й надалі працює в посиленому режимі.

У той же час російські ЗМІ повідомили, що мешканці міста чули вибухи поблизу військового летовища, а в районі Мігалово помітили характерні ознаки дронової атаки. У повідомленнях пишуть про вибухи, які сталися в околицях міста, де розташований аеродром подвійного призначення – для потреб як Міністерства оборони РФ, так і цивільної авіації.

За даними російських телеграм-каналів, йдеться саме про аеродром «Мігалово», що знаходиться неподалік однойменного мікрорайону, який колись був військовим містечком.

У соцмережах також з’явилися відео та фото, які, ймовірно, демонструють момент вибухів біля тверського аеродрому.

Нагадаємо, у ніч на 23 травня у Липецькій області Росії безпілотники атакували завод ПАТ «Енергія» в місті Єлець, який є одним з ключових підприємств із виробництва акумуляторів для військових дронів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Об’єкт, відомий також як «Єлецький елементний завод», спеціалізується на виготовленні хімічних джерел струму, які використовуються не лише в БпЛА, а й в авіаційній техніці, флоті, радіоелектроніці та у системах подвійного призначення.

Теги: аеродром росія вибух

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