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    У Туреччині, після сварки з співмешканцем, загинула українська модель

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    Уродженка Сум Анжеліка Срабьянц жила в Стамбулі - У Туреччині, після сварки з співмешканцем, загинула українська модель

    Уродженка Сум Анжеліка Срабьянц жила в Стамбулі

    Фото Instagram

    Поліція виявила у квартирі наркотики

    Увечері 11 червня, в Стамбулі загинула 33-річна уродженка Сум Анжеліка Срабьянц – дівчина, яка працювала в Туреччині моделлю, випала з балкона п’ятого поверху і померла в кареті швидкої допомоги дорогою в лікарню.

    Перед загибеллю між українкою та її співмешканцем, турецьким дресувальником собак впливових людей Бураком Ерджаном, сталася сварка, повідомляє «Апостроф».

    Після вечора в ресторані з алкоголем, пара почала сваритися в таксі по дорозі додому. Срабьянц вдарила хлопця кулаком в обличчя і розсікла йому брову. Вони піднялися у квартиру на ліфті.

    Як розповіло джерело видання в правоохоронних органах Стамбула, за словами Ерджана, їх суперечка продовжилася у квартирі, він пішов у ванну, а дівчина вибігла на балкон і повисла на поруччях. Він намагався її врятувати, схопив за руку, але вона вислизнула, впала вниз і розбилася.

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    На відео, яке він записав, видно тільки руки дівчини та чутно, як вона кричить ім’я хлопця: «Бурак, Бурак», він відповідає «Іди сюди», потім вона кричить «Будь ласка!» (Please! – вони спілкувалися англійською мовою). Це було її останнє слово.

    Поліція виявила у квартирі наркотики. За словами хлопця, дівчина і раніше намагалася накласти на себе руки, різати вени. Його затримали за підозрою в умисному вбивстві (статтю можуть перекваліфікувати).

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    Загибла дівчина – випускниця Сумської академії банківської справи. У Туреччині вона працювала моделлю і багато подорожувала. Ті, хто знав Срабьянц, шоковані її загибеллю.

    «Вона була дуже світлою, доброю. У них з Бураком була велика любов, не можу повірити, що він причетний до її загибелі. Як і не можу повірити, що вона сама могла вистрибнути, надто вже вона любила життя, подорожі», – розповіла подруга загиблої.

    Теги: Туреччина кримінал наркотики модель поліція
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    У Туреччині, після сварки з співмешканцем, загинула українська модель