У Туреччині, після сварки з співмешканцем, загинула українська модель

Поліція виявила у квартирі наркотики

Увечері 11 червня, в Стамбулі загинула 33-річна уродженка Сум Анжеліка Срабьянц – дівчина, яка працювала в Туреччині моделлю, випала з балкона п’ятого поверху і померла в кареті швидкої допомоги дорогою в лікарню.

Перед загибеллю між українкою та її співмешканцем, турецьким дресувальником собак впливових людей Бураком Ерджаном, сталася сварка, повідомляє «Апостроф».

Після вечора в ресторані з алкоголем, пара почала сваритися в таксі по дорозі додому. Срабьянц вдарила хлопця кулаком в обличчя і розсікла йому брову. Вони піднялися у квартиру на ліфті.

Як розповіло джерело видання в правоохоронних органах Стамбула, за словами Ерджана, їх суперечка продовжилася у квартирі, він пішов у ванну, а дівчина вибігла на балкон і повисла на поруччях. Він намагався її врятувати, схопив за руку, але вона вислизнула, впала вниз і розбилася.

На відео, яке він записав, видно тільки руки дівчини та чутно, як вона кричить ім’я хлопця: «Бурак, Бурак», він відповідає «Іди сюди», потім вона кричить «Будь ласка!» (Please! – вони спілкувалися англійською мовою). Це було її останнє слово.

Поліція виявила у квартирі наркотики. За словами хлопця, дівчина і раніше намагалася накласти на себе руки, різати вени. Його затримали за підозрою в умисному вбивстві (статтю можуть перекваліфікувати).

Загибла дівчина – випускниця Сумської академії банківської справи. У Туреччині вона працювала моделлю і багато подорожувала. Ті, хто знав Срабьянц, шоковані її загибеллю.

«Вона була дуже світлою, доброю. У них з Бураком була велика любов, не можу повірити, що він причетний до її загибелі. Як і не можу повірити, що вона сама могла вистрибнути, надто вже вона любила життя, подорожі», – розповіла подруга загиблої.